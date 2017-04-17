 مدير المياه بجازان يتفقد مشروع مياه قرية المحلة بصبيا | فيفاء أون لاين
الاثنين, 20 رجب 1438 هجريا, الموافق 17 أبريل 2017 ميلاديا

مدير المياه بجازان يتفقد مشروع مياه قرية المحلة بصبيا

مدير المياه بجازان يتفقد مشروع مياه قرية المحلة بصبيا
فيفاء أون لاين - جازان

تفقد مدير عام إدارة خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر اليوم سير العمل بمشروع المياه الجاري تنفيذه بقرية المحلة التابعة لمحافظة صبيا.
وبحث مدير عام خدمات المياه بجازان خلال الجولة مع مشائخ وأهالي القرية سير العمل بمشروع المياه وتشغيله ، واستكمال سفلتة الجزء المتبقي من حفريات مقاول الصرف الصحي بالقرية وتطبيق ماتنص به لائحة العقوبات والغرامات بحق المقاول المشغل والمنفذ وتلافي إنقطاعات المياه مستقبلاً.
واطلع المهندس جبر في ختام الجولة على الموقع المقترح لتنفيذ تجميع مياه الصرف الصحي الخاص بالقرية.

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