بحضور”الرياني “لجنة من الهيئة العامة للرياضة في زيارة لمقر نادي الامجاد

استقبل ظهر اليوم رئيس مجلس ادارة نادي الامجاد بصبيا الاستاذ / علي بن يحيى مصيخ لجنة من الهيئة العامة للرياضة والتي قامت بزيارة لمقر نادي الامجاد بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان الاستاذ/ابراهيم يحيى الرياني حيث اطلع الجميع على مرافق النادي وتجهيزاته الاساسية والمقر الدائم لمعسكر اللاعبين وكانت اللجنة مكونة من شؤون الاندية والمشتريات بالهيئة العامة للرياضة برئاسة الاستاذ/ عبدالله حيدر الاسمري من شؤون الاندية والاستاذ/ خالد الجويعي من المشتريات بعدها استمعت اللجنة من “مصيخ” الى الاحتياجات الاساسية للنادي في ظل عدم وجود منشاة رياضية للنادي ومقر مستأجر وفي ختام الزيارة قدم”مصيخ” شكره لهم على حضورهم وحرصهم للنادي والشكر موصول الى مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان الاستاذ/ابراهيم رياني

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