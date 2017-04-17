وكيل إمارة جازان يدشن فعاليات الملتقى الثاني للقيادات المدرسية بتعليم صبيا .

أفتتح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن اليوم فعاليات الملتقى الثاني للقيادات المدرسية بتعليم محافظة صبيا ، حيث دشن معرض وملتقى فعاليات ملتقى القيادة المدرسية الثاني بحضورمحافظ صبيا علي بن موسى زعلة, وذلك بمقر الإدارة بصبيا.

وقام وكيل إمارة جازان بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى الذي يستمر على مدى يومين بمشاركة قادة وقائدات المدارس التابعة للإدارة .

عقب ذلك ألقى مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس, كلمة أكد فيها أن نجاح المدرسة لا يكون إلا بنجاح القيادة المدرسية التي تعد الحلقة الذهبية في الأعمال التعليمية والدراسية المتمثلة في القدرات والإمكانات المتوافرة لدى قائد وقائدة المدرسة التي تبرز في تعامله مع أركان العملية التعليمية بإيجابية، بما يضمن نجاح وتكامل العمل التعليمي .

وشدد في كلمته على أهمية الملتقى وما سيحققه من نتائج من خلال ما يتضمنه من أوراق عمل وجلسات وتبادل للخبرات بين القيادات المدرسية المشاركة فيه ، ما يسهم في تطوير الأداء ويحقق أهداف قيادات الميدان للحصول على المخرجات التعليمية القادرة على خدمة المواطن وتنمية الوطن ، متمنياً التوفيق والسداد من الله تعالى للجميع.

عقب ذلك دشن وكيل أمارة منطقة جازان فعاليات الملتقى, وشاهد والحضور عرضاً مرئياً عن صناعة التميز وصناعة القائد المتميز من خلال العديد من الوسائل والخطط والآليات التي أعدتها وزارة التعليم ممثلة بتعليم صبيا, وسلّم وكيل إمارة المنطقة الهدايا التذكارية للمتحدثين في الملتقى والجهات المتعاونة مع الإدارة.

بعد ذلك بدأت جلسات اللقاء في يومه الأول, الذي تضمّن ثلاث جلسات في مجالات القيادات المدرسية وصناعة الفرق والتميز في اختبارات القدرات ، والأساليب التربوية التي تجعل أداء القائد المدرسي ممتعاً وفعالاً إلى جانب المؤشرات الكمية والنوعية للأداء المدرسي.

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