“محافظ المسارحة “يدشن مشروع صيانة ونظافة وتشغيل ( المجموعة الأولى “١٠٠” جامع ومسجد بالمحافظة

دشن سعادة محافظ المسارحه عبدالله بن محمد الريثي اليوم الاثنين مشروع صيانة ونظافة وتشغيل عدد (100) جامع ومسجد للمرحلة الأولى بمحافظة أحد المسارحة ضمن مشاريع الصيانة التي تنفذها وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة جازان ، وذلك بحضور مدير فرع الوزارة بالمسارحة محمد بن عطية نشيلي.

وأوضح مدير الصيانة والتشغيل في فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بجازان محمد بن موسى معشي بأن مشروع الصيانة يعد الأول بالمنطقة ويبلغ تكلفته ٩٣٦٠٠٠٠ ولمدة ٣ سنوات تنفذها شركة “تشييد المساكن ”