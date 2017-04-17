 تدشين مهرجان اسماك الحريد المهاجر بجزر فرسان يوم الخميس القادم | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 21 رجب 1438 هجريا, الموافق 18 أبريل 2017 ميلاديا

تدشين مهرجان اسماك الحريد المهاجر بجزر فرسان يوم الخميس القادم

تدشين مهرجان اسماك الحريد المهاجر بجزر فرسان يوم الخميس القادم
فيفاء اون لاين _ عثمان حمق

يدشن وكيل امارة منطقة جازان اصطياد سمك الحريد السنوي يوم الخميس القادم بمحافظةجزر فرسان
وقد استعدت اللجنة المسؤلة عن اصطياد سمك الحريد بوضع التجهيزات الازمة لنجاح المسابقة علما ان اسراب سمك الحريد قدمت بكميات كبيرة لشواطى فرسان لهذا العام

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