تدشين مهرجان اسماك الحريد المهاجر بجزر فرسان يوم الخميس القادم

يدشن وكيل امارة منطقة جازان اصطياد سمك الحريد السنوي يوم الخميس القادم بمحافظةجزر فرسان

وقد استعدت اللجنة المسؤلة عن اصطياد سمك الحريد بوضع التجهيزات الازمة لنجاح المسابقة علما ان اسراب سمك الحريد قدمت بكميات كبيرة لشواطى فرسان لهذا العام

Share on: whatsapp