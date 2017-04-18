” زعلة ” يتفقد مركز العالية وقراها ويستمع لمطالب الأهالي

يقوم سعادة محافظ صبيا الاستاذ علي بن موسى زعلة صباح الأربعاء القادم بزيارة تفقدية لمركز العالية والقرى التابعة له ، يلتقي خلالها برئيس مركز العالية الاستاذ يحيى بن محمد حمزة والمشائخ والاهالي للاستماع لمطالبهم ، وذلك ضمن جولاتة الميدانية التي شرع في تنفيذها بصفة دورية لتشمل كافة مراكز وقرى وهجر محافظة صبيا .

وسيطلع المحافظ خلال هذه الجوله على كافة المشاريع المنجزة من قبل بلدية العالية من سدود الحماية ومجاري السيول وغيرها ، إضافة الى المشاريع الجاري تنفيذها حاليآ بالمركز والقرى التابعة لها ، ومحاولة إيجاد الحلول للمشاريع المتعثرة مع أعضاء مجلس بلدي العالية وذلك من خلال الاجتماع المقرر عقب الجولة مباشرة .

ويلتقي ” زعلة ” بمديري الإدارات الحكومية لبحث سبل الإرتقاء بكافة الخدمات التي تقدم لأهالي مركز العالية ، بعد ذلك يشرف سعادة محافظ صبيا الحفل الخطابي المعد من قبل رئيس ومشائخ واعيان مركز العالية بمناسبة زيارته .