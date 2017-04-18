تعليم جازان يختتم اللقاء التعريفي بجائزة الملك لتكريم المخترعين والموهوبين

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة إدارة الموهوبات اليوم, فعاليات اللقاء التعريفي بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين.

وهدف اللقاء الذي استمر ثلاثة أيام, ونفذته مديرة إدارة الموهوبات بجازان وداد سوادي, ومديرة مركز الموهوبات سامية الغامدي, بمقر إدارة التدريب النسائي بمدينة جيزان والمدرسة المتوسطة الثالثة بمحافظة أحد المسارحة, لتعريف المشاركات بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين, ونشر ثقافة الجائزة وتوضيح أهدافها ومجالاتها ومعايير الاختيار للأفراد والهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية التي يتم من خلالها الترشيح, وتفسير شروط الجائزة واللائحة الخاصة بها و آلية وضوابط التسجيل في براءة الاختراع إلكترونياً خلال اللقاء, عبر الموقع الخاص بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .

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