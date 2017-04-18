“صحة جازان” تؤكد تسجيل حالات إصابة بحمى الضنك في عدد من المحافظات

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، إن حالات إصابة بحمى الضنك رصدت في عددٍ من محافظات المنطقة، بينها 30 حالة بمحافظة صامطة و13 في أحد المسارحة، مؤكدة عدم تسجيل وفيات بسبب المرض.

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة جازان نبيل غاوي، وفقاً لـ”سبق”، أن حالات الإصابة بحمى الضنك المذكورة هي التي سجلت حتى أمس الإثنين، مبيناً أن حمى الضنك من الأمراض المستوطنة بالمنطقة، وأن هناك 3 جهات تشارك في مكافحة المرض والسيطرة عليه ومنع انتشاره وهي وزارات “الصحة، والزراعة، والشؤون البلدية والقروية”.

وأضاف المتحدث، أن المديرية اتخذت إجراءات الوقاية كافة من المرض، كما اتخذت الإجراءات المطلوبة تجاه الحالة المرصودة، وأشعرت أمانة المنطقة والشؤون الزراعية لأداء دورهما.