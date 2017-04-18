“أرامكو”:تكشف عن تكلفة الطاقة المتجددة للـ”كيلوواط”

قالت شركة أرامكو إن تكلفة الطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة تنخفض بنسبة 70% عن التكاليف التقليدية، مؤكدة أنها ستراوح بين 12 هللة و16 هللة لكل كيلو واط في الساعة.

وأوضح عبدالعزيز القديمي؛ النائب الأعلى لرئيس الشركة للتكرير والمعالجة والتسويق بالوكالة، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن إجمالي ما تنتجه “أرامكو” من الطاقة 6 إلى 12 جيجاواط، وأن إنتاجها من الطاقة المتجددة نحو 10 ميجاواط لوجود استثمارات عدة أكبرها في مدينة الظهران بهدف دراسة التقنية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على الاستفادة من تضاريس المملكة، وتم عمل عدة دراسات في جميع المناطق، مؤكدا أنها خلصت إلى وجود مناطق في المملكة تعتبر الأفضل عالميا في طاقة الرياح.

ولفت إلى تدشين أول توربين للرياح في المملكة بمدينة طريف، واعتبرهما خطوة مهمة ضمن استراتيجية “أرامكو السعودية” لدمج الطاقة المتجددة في عملياتها.

وأبان أن التوربينين سيولدان طاقة كهربائية قدرها 2.75 ميجاواط تكفي لإمداد 250 منزلا بالكهرباء، عوضا عن استهلاك ما يعادل 19 ألف برميل نفطي سنويا لتوليد الكمية ذاتها، الأمر الذي سيعمل على تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية.

وأكد أن “أرامكو” قامت بالفعل باستخدام أنواع مختلفة من الطاقة المتجددة في مرافقها، مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، إضافة إلى عدة مشاريع أخرى تجريبية مثل أنظمة الطاقة الشمسية في أسقف مواقف السيارات لمبنى المديرين في الشركة التي تعد الأكبر من نوعها في العالم.