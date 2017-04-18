حادث مروري مروع ينهي حياة شاب بجازان

لقي شاب صباح اليوم مصرعه إثر حادث مروري مروع بين مركبته مع وايت صهريج قرب تقاطع إسكان الشواجرة بطريق الجامعة المؤدي إلى مدينة جازان، وباشرت الجهات المعنية الحادث على الفور.

واوضح متحدث هيئة الهلال الأحمر بجازان الاستاذ بيشي الصرخي ل ” فيفاء اون لاين ” بأن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الثلاثاء عند الساعه السابعه بلاغا عن حادث تصادم على طريق الجامعة وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية الى الموقع ولدى وصول الفرقة تبين أن الحادث عبارة عن اصطدام سيارة صغيرة بسيارة وايت مما أدى إلى وفاة قائد السيارة الصغيرة في الموقع.

وحذر الصرخي من نتائج السرعات الزائدة خلال التوجه إلى مقر العمل، داعياً إلى عدم الانشغال بأجهزة الجوال أو أمور أخرى عن الطريق والتركيز خلال عبور التقاطعات وبجوار المواقع المزدحمة.