 حادث مروري مروع ينهي حياة شاب بجازان | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 21 رجب 1438 هجريا, الموافق 18 أبريل 2017 ميلاديا

حادث مروري مروع ينهي حياة شاب بجازان

حادث مروري مروع ينهي حياة شاب بجازان
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

لقي شاب صباح اليوم مصرعه إثر حادث مروري مروع بين مركبته مع وايت صهريج قرب تقاطع إسكان الشواجرة بطريق الجامعة المؤدي إلى مدينة جازان، وباشرت الجهات المعنية الحادث على الفور.

واوضح متحدث هيئة الهلال الأحمر بجازان الاستاذ بيشي الصرخي ل ” فيفاء اون لاين ” بأن غرفة العمليات تلقت صباح اليوم الثلاثاء عند الساعه السابعه بلاغا عن حادث تصادم على طريق الجامعة وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية الى الموقع ولدى وصول الفرقة تبين أن الحادث عبارة عن اصطدام سيارة صغيرة بسيارة وايت مما أدى إلى وفاة قائد السيارة الصغيرة في الموقع.
وحذر الصرخي من نتائج السرعات الزائدة خلال التوجه إلى مقر العمل، داعياً إلى عدم الانشغال بأجهزة الجوال أو أمور أخرى عن الطريق والتركيز خلال عبور التقاطعات وبجوار المواقع المزدحمة.

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