محافظ صبيا يوجه و الشبيلي يتابع توصيات اللجنة المكلفة بتعديل مسار الشاحنات

بتوجيه من سعادة محافظ صبيا الاستاذ على بن موسى زعلة و بمتابعة من رئيس مركز الكدمي الأستاذ إبراهيم بن عثمان شبيلى إجتمعت بمقر مركز أمارة الكدمي اللجنة المكونه من رئيس لجنة الأنشطة التعدينية و متابعة الخدمات بالمحافظة / الأستاذ مكي قحل و مندوب المرور رئيس الرقباء / إبراهيم زعلة و مندوب الدفاع المدني العريف /حسين مرعي و مندوب الزراعه الأستاذ حاوي ناشري و مندوبي البلدية كل من المهندس وليد الفيفي و الأستاذ خالد البر ومنسق الإجتماع الأستاذ محمد النجعي وقد درست اللجنه العرض المقدم من شيخ شمل قبائل الحسيني و النجوع الشيخ إبراهيم بن حسن الذوري و الأهالى بشأن الأضرار التى لحقت بالمواطنين جراء عبور الشاحنات الطريق الزراعي الرابط بين مشلحة و هروب والكدمي وأبو القعايد و قد عرضت اللجنه الحلول المقترحة وبحث خط السير البديل و بعد معاينة الموقع على الطبيعة والإطلاع على خريطة الحدود الإدارية للمركز أقرت اللجنة ألزام الشاحنات بتحويل مسارها إلى الطريق العام الرابط بين صبيا و العيدابي و على الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة تنفيذ توصيات اللجنة تحت إشراف محافظة صبيا .

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