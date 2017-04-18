سقوط طائرة سعودية في مأرب واستشهاد 12 عسكريا

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في بيان لها، الثلاثاء (18 إبريل 2017)، أنه وفي صباح اليوم، سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث استشهاد 4 ضباط، و8 ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري حاليًّا التحقيق في أسباب الحادث.

ودعت القيادة الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته، ويتقبلهم مع الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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