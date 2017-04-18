 سقوط طائرة سعودية في مأرب واستشهاد 12 عسكريا | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 21 رجب 1438 هجريا, الموافق 18 أبريل 2017 ميلاديا

يجري التحقيق في أسباب الحادث

سقوط طائرة سعودية في مأرب واستشهاد 12 عسكريا

سقوط طائرة سعودية في مأرب واستشهاد 12 عسكريا
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، في بيان لها، الثلاثاء (18 إبريل 2017)، أنه وفي صباح اليوم، سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب، ونتج عن الحادث استشهاد 4 ضباط، و8 ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري حاليًّا التحقيق في أسباب الحادث.
ودعت القيادة الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته، ويتقبلهم مع الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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