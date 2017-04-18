وكيل إمارة جازان يلتقي المشرف العام للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام

استقبل وكيل امارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن اليوم بمكتبة بديوان الإمارة المشرف العام للشئون الثقافية في وزارة الثقافة والاعلام الدكتور عبدالرحمن العاصم والوفد المرافق له.

وفي بداية اللقاء رحب وكيل الإمارة بمشرف عام الشؤون الثقافية بالوزارة متمنيا له في مهام عمله الموكلة اليه خلال زيارته للمنطقة.

بعد ذلك أستمع د.المقرن الى شرح مفصل من الدكتور العاصم عن أكتمال مشروع ومبنى المركز الثقافي بمدينة جازان والذي بدأ في ممارسة عدد من الأنشطة الثقافية والفعاليات الأدبية والمسرحية .

كما جرى خلال اللقاء مناقشة عددا من احتياجات المركز الخدمية من الجهات الحكومية والتي تسهم في نجاح عمل المركز الثقافي والذي يعد مبنى حضاري وواجهة ثقافية مميزة للمنطقة ، كما تطرق المشرف العام للشؤون الثقافية الى الدور الكبير للمكتبة العامة بمدينة جازان مشيرا الى انه سيتم العمل على نقلها الى المركز الثقافي الجديد الى حين إنشاء مكتبة عامة مختصة بعد ما تم تخصيص قطعة أرض لإقامة المشروع عليها.

وفِي نهاية الاستقبال ثمن وكيل إمارة جازان دور وجهود وزارة الثقافة والاعلام والتي تولي مشاريعها في منطقة جازان عناية كبيرة واهتمام ومنها المركز الثقافي ومبنى التلفزيون والإذاعة والجهات التابعة للوزارة.

متمنيا لهم المزيد من التوفيق ومواصلة العمل لإنجاز كافة المشاريع التي تصب في مصلحة أبناء المنطقة ، وذلك بدعم ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الذي يحرص على تسهيل كافة المعوقات في سبيل تنفيذ المشاريع بالمنطقة من خلال اللجان المختصة بمجلس المنطقة والجهات الحكومية.