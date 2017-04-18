المشرف العام على الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام يتفقد المركز الثقافي والمكتبة العامة بجازان

تفقد المشرف العام على الشئون الثقافية في وزارة الثقافة والاعلام الدكتور عبدالرحمن العاصم يرافقه الاستاذ فيصل مرغلاني المشرف العام على ادارة المكتبات العامة صباح اليوم المكتبة العامة والمركز الثقافي في جازان حيث قام والوفد المرافق بجولة على اقسام المكتبة والمركز واطلع على سير العمل واجتمع مع مدير المكتبة العامة احمد مدخلي ومدير المركز الثقافي عبدالله الفيفي وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل الثقافي بالمنطقة ووجهة الدكتور العاصم بنقل المكتبة العامة لمقر المركز الثقافي بالمنطقة ومتابعة مشروع إنشاء مقر حكومي للمكتبة العامة بالمنطقة وتذليل كل العقبات التي تكتنف سير العمل في المكتبة العامة والمركز الثقافي بجازان .

وفي نهاية الزيارة ثمن المشرف العام على الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والاعلام جهود منسوبي المركز الثقافي والمكتبة العامة

متمنيا للجميع المزيد من التوفيق والنجاح ومواصلة العمل في تقديم كافة البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية التي تخدم المنطقة ،