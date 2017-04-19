 شباب الداير يهدون دمائهم للمرابطين في حملة ” بدمائنا نجود ..لمن حمى الحدود” | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 22 رجب 1438 هجريا, الموافق 19 أبريل 2017 ميلاديا

شباب الداير يهدون دمائهم للمرابطين في حملة ” بدمائنا نجود ..لمن حمى الحدود”

شباب الداير يهدون دمائهم للمرابطين في حملة ” بدمائنا نجود ..لمن حمى الحدود”
فيفاء أون لاين - أحمد يحيى الفيفي

دشن محافظ محافظة الداير عصر أمس الاثنين الموافق 1438/7/20 ، مبادرة التبرع بالدم ” بدمائنا نجود .. لمن حمى الحدود ” والتي ينظمها مستشفى بني مالك العام وفريق شباب الداير (طور) بالتعاون مع نادي الحي والكلية التقنية بالمحافظة ومكتب التعليم ولجنة التنمية الاهلية بالداير وتأتي كهدية من شباب المحافظة لجنودنا المرابطين على الحدود.

وفور وصول المحافظ الى مقر الحملة تجول في موقع الحملة واطلع على ماتقدمه الجهات المشاركة للمتبرعين وسجل كلمته في ” رسالة للمرابطين ” ودشن حسابات فريق شباب الداير ” طور ” لتكون نافذة المحافظة الرسمية ثم اطلع على الركن الاعلامي للحملة
وكرم نادي الحي المحافظ والجهات المشاركة في الحملة وفريق شباب الداير (طور)
حضر تدشين الحملة مدير مستشفى بني مالك العام الاخصائي محمد الغالبي ، ومدير مكتب التعليم بالداير الاستاذ سالم حسين المالكي والمدير التنفيذي للجنة التنمية الاهلية بالداير مفرح علي المالكي وعدد من القيادات الحكومية و المجتمعية

واستقبلت الحملة في غضون الساعة الاولى من إنطلاقها 30 متبرعا الذين أكدوا أن أقل مايقدم لجنودنا البواسل هي قطرات من دمائنا.

   

 

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