 ثانوية فيفاء تزور معرض التوعية بالسرطان | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 22 رجب 1438 هجريا, الموافق 19 أبريل 2017 ميلاديا

ثانوية فيفاء تزور معرض التوعية بالسرطان

ثانوية فيفاء تزور معرض التوعية بالسرطان
فيفاء - يحيى سليمان الفيفي

ضمن فعاليات معرض التوعية الصحية الخاص بالسرطان والمقام حاليا بمركز الرعاية الصحية بنيد الضالع قامت إدارة المركز بالاضافة لإدارة مركز الرعاية الصحية الأولية بفيفاء بدعوة المدرسة الثانوية بفيفاء لزيارة المعرض والاستفادة مما يحوي من وسائل.
وقد بدأت الزيارة بمرور الطلاب على مرافق المعرض وتم الشرح المفصل عن محتويات المعرض من قبل اخصائي الوبائيات بالمركز الاستاذ/ عصام ، وبعد المرور على المعرض اتجه الجميع لإدارة المركز حيث تم تبادل الحديث مع الطلاب عن محتويات المعرض وغيرها، وفي نهاية المعرض قدمت هدايا رمزية لجميع الطلاب الحاضرين ، وقد شكر الاستاذ / موسى سلمان الفيفي النرشد الطلابي بثانوية فيفاء إدارة المركز وجميع من قاموا على هذه البادرة وتمنى للجميع التوفيق.

     

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