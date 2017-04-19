ثانوية فيفاء تزور معرض التوعية بالسرطان

ضمن فعاليات معرض التوعية الصحية الخاص بالسرطان والمقام حاليا بمركز الرعاية الصحية بنيد الضالع قامت إدارة المركز بالاضافة لإدارة مركز الرعاية الصحية الأولية بفيفاء بدعوة المدرسة الثانوية بفيفاء لزيارة المعرض والاستفادة مما يحوي من وسائل.

وقد بدأت الزيارة بمرور الطلاب على مرافق المعرض وتم الشرح المفصل عن محتويات المعرض من قبل اخصائي الوبائيات بالمركز الاستاذ/ عصام ، وبعد المرور على المعرض اتجه الجميع لإدارة المركز حيث تم تبادل الحديث مع الطلاب عن محتويات المعرض وغيرها، وفي نهاية المعرض قدمت هدايا رمزية لجميع الطلاب الحاضرين ، وقد شكر الاستاذ / موسى سلمان الفيفي النرشد الطلابي بثانوية فيفاء إدارة المركز وجميع من قاموا على هذه البادرة وتمنى للجميع التوفيق.

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