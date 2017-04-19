استمرار حملة التبرع بالدم بالداير و70 متبرعا خلال يومين

تواصل حملة التبرع بالدم بمحافظة الداير استقبال المتبرعين من جميع محافظات القطاع الجبلي , والتي ينظمها فريق شباب الداير التنموي ” طور ” بالتعاون مع مستشفى بني مالك العام , تحت شعار ” بدمائنا نجود ..لمن حمى الحدود ”

حيث وصل عدد المتبرعين أكثر من 70 متبرعا , ولازالت الحملة مستمرة حتى غدا الأربعاء من بعد صلاة العصر وحتى العشاء في نادي الحي بالمدرسة الابتدائية بجانب مجمع البيطلي

هذا وكان محافظ الداير الأستاذ محمد بن هادي الشمراني قد دشن يوم أمس الأول انطلاق الحملة وشهدت في الساعات الأولى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين ومنسوبي الدوائر الحكومية وموظفي القطاع الصحي , كما أشرف مدير مستشفى بني مالك العام أخصائي محمد ابراهيم الغالبي على سير وتنظيم الحملة .

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تعد المرحلة الأولى وتستمر لمدة 3 ايام فيما ستقام المرحلة الثانية في 20 من الشهر القادم .