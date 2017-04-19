هنا موعد وتفاصيل .. التقديم على وظيفة “جندي أول” بالداخلية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي‏ بوزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، عن فتح باب القبول والتسجيل للتعيين على وظيفة “جندي أول” للعمل في المركز الوطني للعمليات الأمنية 911.

واشترطت الوزارة الحصول على شهادة الثانوية العامة، ودورة حاسب آلي، إضافة إلى كون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وحسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وتضمنت الشروط ألا يكون قد سبق له التعيين على وظائف عسكرية، أو مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وألا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد على 30، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة، وألا يقل طوله عن 168 سم، وأن يتناسب طوله مع وزنه، وألا يكون متزوجاً بغير سعودية، وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من الجهة الأعلى.

وأوضحت الوكالة أن البدء بإدخال بيانات المتقدمين، سيكون من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 26 /7/ 1438هـ وحتى الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 29/ 7/ 1438 عن طريق بوابة التوظيف بوزارة الداخلية www.moi.gov.sa .