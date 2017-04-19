 تفاصيل الإطاحة بـ ” ثلاثيني” ابتز فتاة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 22 رجب 1438 هجريا, الموافق 19 أبريل 2017 ميلاديا

تفاصيل الإطاحة بـ ” ثلاثيني” ابتز فتاة

تفاصيل الإطاحة بـ ” ثلاثيني” ابتز فتاة
فيفاء أون لاين- متابعة

أطاحت شرطة محافظة القريات أمس “الثلاثاء” بمواطن ثلاثيني قام بابتزاز إحدى الفتيات، حيث تمت مداهمة منزله والقبض عليه، وبحوزته أسلحة ‏ومخدرات.

وأوضح المقدم يزيد بِن سعود النومس، المتحدث الرسمي لشرطة الجوف، أن إحدى الفتيات أبلغت عن قيام مواطن بابتزازها، وبالبحث تم التأكد من صحة البلاغ، فقامت ‏قوة المهمات والواجبات الخاصة بمداهمة الجاني داخل منزله والقبض عليه.

وعثرت قوات الشرطة بمنزل المتهم على 1200 حبة مخدرة “كبتاجون”، وقطعة ذات لون أسود يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر، و3 أسلحة غير مرخصة ومجموعة من الذخائر، وتم تحريزها وإحالتها للجهة المختصة.

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