هذه حقيقة فرض رسوم على وجبات الصائمين بالحرم المكي

كشفت لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، حقيقة ما تم تداوله عن فرض 30 هللة على كل وجبة تقدَّم من الجهات الخيرية لتفطير الصائمين في الحرم المكي.

وأوضحت اللجنة على حساب إمارة المنطقة في “تويتر”، أن ما ذُكر غير صحيح، وأنه لا توجد رسوم مفروضة على الجهات الخيرية لإفطار الصائمين، ونشرت ضوابط وشروط برنامج إفطار صائم لموسم شهر رمضان المبارك ١٤٣٨هـ.

وتضمنت قائمة لجنة السقاية 15 ضابطاً تتعلق بتنظيم برنامج تفطير صائم في ساحات الحرم، والمساجد والمخيمات، وضوابط أخرى للمطاعم والمطابخ، ثم ضوابط الوجبات الجافة.