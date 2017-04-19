“الأمير فيصل بن خالد” يرعى حفل “أبها” عاصمة “للسياحة العربية”

بمناسبة اختيار مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لعام 2017 رحبّ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد آل سعود بجميع الزوار للمنطقة من الخارج والداخل حيث أُقيم مساء أمس الثلاثاء برعاية كريمة من سموع ، فعاليات المهرجان بحديقة “بحيرة السد” بأبها الجديدة؛ وتضمن الحفل العديد من الفقرات، وعروض الضوء والصوت، وعروض 3DMAPING المصاحبة للأوبريت .

حضر الحفل “أمير منطقة عسير” الأمير فيصل بن خالد وعدد من سفراء الدول العربية ، ورئيس هيئة السياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، وعدد من وزراء السياحة وسفراء الدول العربية ومعالي رئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر الفهيد وعدد من اصحاب الفكر والثقافة .

كما تقدمّ بالشكر سمو أمير منطقة عسير على الجهود المبذولة وقال في كلمتة «عملنا طوال السنوات العشر الماضية على أن تكون أبها درة المصايف وعاصمة للسياحة العربية، وشكلنا العديد من اللجان لمتابعة ذلك».

ورحب الأمير فيصل بن خالد بالحضور قائلا: «أهلا بكل زوار عسير عامة وأبها خاصة وشكرا لكل من تفاعل لخدمة أبها وعمل من أجلها، والقادم أجمل بإذن الله ».

وشهد “أمير عسير” ورئيس “هيئة السياحة” توقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة السياحة والتراث الوطني و “جامعة” بيشة و “المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني” ، وتكريم عدد من أصحاب المتاحف الخاصة البارزة في المنطقة.

وبعد ذلك افتتح الأمير فيصل المعرض المصاحب للحفل الذي يشارك فيه 20 جهةً في مقدمتها: وزارة الدفاع، جامعة الملك خالد، شرطة المنطقة، مديرية المياه، إدارة الزراعة، فرع وزارة الشؤون الإسلامية، الغرفة التجارية الصناعية بأبها، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، هيئة الطيران المدني، هيئة الرياضة، فرع وزارة النقل، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، جمعية الأطفال المعوقين، هيئة الإحصاء، معهد ريادة الأعمال الوطنية، إدارة التعليم، البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية «بارع»، جمعية حفظ النعمة.

وأوضح مساعد قائد المنطقة الجنوبية للشؤون الإدارية اللواء الركن زايد البناوي لسموه ، أن القوات المسلحة شاركت بمعرضها المقام بالمفتاحة بملخص مرئي من أرض المعركة لعاصفة الحزم، إلى جانب تواجد في الأماكن المفتوحة للدبابات وراجمة الصواريخ ومدفعية الميدان والعربات والهاونات والأسلحة بمختلف العيارات واتصالات الأقمار الصناعية التي تخدم سير المعركة ومجسمات ألغام هيكلية، مبينا أن القوات البرية قدمت عرضا تمثيليا للمعركة البرية وإمكاناتها كالطائرة بدون طيار لمعرفة أماكن تواجد العدو ومستودعات أسلحته.