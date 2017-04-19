تركيب محول إضافي لجامع الحسينية

شركة الكهرباء بمنطقة جازان تتجاوب مع شكوى المواطنين ومعاناتهم من الانقطاع المتكرر للكهرباء بجامع الحسينية بمركز الكدمي في محافظة صبيا حسب ما ذكر في شكواهم “للجمعة الثالثة على التوالي لانقطاع الكهرباء عن الجامع” حيث قامت وحدة الكهرباء بمحافظة صبيا بتركيب محول إضافي يخدم جامع الحسينية ويخفف الضغط على الكهرباء في الحي المجاور للجامع لهذا اليوم الأربعاء وذلك بتجاوب مباشر من سعادة المهندس محمد عبدالله النهاري مدير كهرباء محافظة صبيا وتوجيهه المباشر لإنهاء معاناة المواطنين ، و فيفا اون لاين تشكر مدير الكهرباء على تجاوبه مع معاناة المواطنين والانقطاعات المتكررة وخاصة في فصل الصيف.

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