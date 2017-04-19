وزارة النقل : تحصيل رسوم على استخدام الطرق

أكد وزير النقل سليمان الحمدان، عزم وزارته خصخصة الطرق، وتحصيل رسوم على استخدامها، وذلك على غرار خصخصة عددٍ من المطارات بالمملكة.

وأوضح الحمدان خلال زيارته منطقة تبوك أمس الثلاثاء، بحسب “الحياة”، أن عملية الخصخصة ستتم عبر إسناد عملية إنشاء طرق مستقبلية للقطاع الخاص وتحصيل رسوم على استخدامها.

من جانب آخر، أشار وزير النقل إلى أن القطاع الخاص هو جزء من برنامج التخصيص في خطة الهيئة العامة للطيران المدني، للتعاون بين الهيئة والقطاع الخاص في بناء وتشغيل المطارات، مؤكداً أن هذا سيؤدي للارتقاء بمستوى الخدمات.

وأوضح أن هذا الأسلوب تم تطبيقه في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع، وكانت التجربة ناجحة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق ذلك على بقية المطارات، ومن ثم سيتم تطبيق ذلك على القطارات في جميع مناطق المملكة وذلك على عدة مراحل.