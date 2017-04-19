 التحالف العربي يدمر منصة صواريخ للحوثيين | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 22 رجب 1438 هجريا, الموافق 19 أبريل 2017 ميلاديا

التحالف العربي يدمر منصة صواريخ للحوثيين

التحالف العربي يدمر منصة صواريخ للحوثيين
فيفاء أون لاين - عدن (واس)

دمر طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم منصة صواريخ كاتيوشا تابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابع للجيش اليمني في بيان له :”إن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في مدينة ميدي بمحافظة حجة”.

ووفقا للبيان فإن الغارات استهدفت عربة محملة بالذخائر ودورية محملة بمسلحين حوثيين، فيما تم تدمير منصة كاتيوشا في منطقة الخضراء جنوب مدينة ميدي.دمر طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم منصة صواريخ كاتيوشا تابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابع للجيش اليمني في بيان له :”إن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في مدينة ميدي بمحافظة حجة”.

ووفقا للبيان فإن الغارات استهدفت عربة محملة بالذخائر ودورية محملة بمسلحين حوثيين، فيما تم تدمير منصة كاتيوشا في منطقة الخضراء جنوب مدينة ميدي.

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