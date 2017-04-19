فرسان تستعد لمهرجان الحريد 14

أنهت بلدية محافظة فرسان استعداداتها للمشاركة في فعاليات مهرجان الحريد الرابع عشر للعام الحالي ضمن مختلف الجهات المشاركة في تنفيذ المهرجان الذي تنطلق فعالياته يوم غدٍ بشاطئ الحصيص بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة فرسان محمد بن يحيى جحلان أن البلدية قامت بتهيئة موقع انطلاق مسابقة صيد سمك الحريد من خلال صيانة الموقع وتنفيذ أعمال السفلتة والإنارة والنظافة ، إلى جانب تهيئة ساحة الاحتفالات لاستقبال زوار فرسان والاستمتاع بالفعاليات الثقافية والاجتماعية التي ستشهدها ساحة الاحتفالات على مدى ثلاثة أيام.

وبيَّن أنه وانطلاقًا من اهتمامات بلدية فرسان بتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة فقد نفذت البلدية خلال السبعة أشهر الماضية العديد من أعمال التأهيل والصيانة لعدد من شوارع المحافظة وانارتها حيث تم تركيب ٢٢٠ عمود كهرباء وتأهيل ٢٧٠٠ عمود ، وتأهيل وتركيب ألعاب أطفال بشاطئ الغدير ، وزراعة مسطحات خضراء بالنجيلة الطبيعية بمبنى البلدية وكذلك تركيب انترلوك ملون بشوارع الميناء وشاطئ الحصيص وكلية الآداب والعلوم الإنسانية للبنات وغيرها من الشوارع. وأشار إلى أنه يتم حالياً توسعة ١٢ كيلومتراً من شوارع المحافظة ، إضافةً للانتهاء من إنشاء وتشييد مقر المجلس البلدي المؤقت وتركيب وصيانة مظلات بشاطئ الغدير وزارعة ٣٦٢ نخلة في الشوارع الرئيسة ، ومداخل المحافظة وصيانة وتأهيل صالة صيد سمك الحريد ومَمَاشي مدخل المحافظة والطريق المؤدي إلى شاطىء الغدير وطريق كلية البنات و منتزه جزيرة السقيد وغيرها من الاعمال الفنية.

ونوه رئيس بلدية فرسان في ختام تصريحه بما تجده بلدية المحافظة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وتشجيع ومساندة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبدالملك بن عبداللطيف آل الشيخ وأمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع لكل ما من شأنه إنجاح كافة المهام والأعمال والمشروعات التي تنفذها بلدية فرسان سائلاً الله تعالي العون والتوفيق للجميع.

Share on: whatsapp