اللواء العمري يفتتح مركز الدفاع المدني بـ”جبل” العارضه ويكرم المتقاعدين

افتتح مدير عام الدفاع المدني بمنطقه جازان اللواء علي بن محمد العمري و محافظ العارضة الاستاذ نايف بن ناصر بن لبده اليوم المقر الجديد لمركز الدفاع المدني بالجبل التابع لمحافظة العارضة،

وقام اللواء العمري بقص شريط الافتتاح وتجول في جميع مرافق المركز للاطلاع على تجهيزات الفرق الميدانية.

كما رعى حفل تكريم المتقاعدين من أفراد الدفاع المدني بالمنطقه لهذا العام ، وذلك بساحة الملك سلمان للاحتفالات بمحافظة العارضة وبحضور محافظ العارضة ومدراء الجهات الحكومية بالمحافظة ومدراء الادارات العامة بالدفاع المدني والادارات الحكومية

وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم تلاه كلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة العارضه النقيب ابراهيم خبراني، ثم قصيدة شعرية، وبعد ذلك عرض مرئي عن نشأة الدفاع المدني ثم تم تكريم المتقاعدين والمساهمين في هذا الحفل.

من جهته شكر اللواء العمري المتقاعدين على ماقدموه من جهود خلال فترة خدمتهم بالجهاز وتمنى لهم حياة مستقبلية سعيدة وقد عبر المتقاعدون عن شكرهم وامتنانهم على هذا التكريم.