 اللواء العمري يفتتح مركز الدفاع المدني بـ”جبل” العارضه ويكرم المتقاعدين | فيفاء أون لاين
الخميس, 23 رجب 1438 هجريا, الموافق 20 أبريل 2017 ميلاديا

اللواء العمري يفتتح مركز الدفاع المدني بـ”جبل” العارضه ويكرم المتقاعدين

اللواء العمري يفتتح مركز الدفاع المدني بـ”جبل” العارضه ويكرم المتقاعدين
العارضة - حيدر الذروي

افتتح مدير عام الدفاع المدني بمنطقه جازان اللواء علي بن محمد العمري و محافظ العارضة الاستاذ نايف بن ناصر بن لبده اليوم المقر الجديد لمركز الدفاع المدني بالجبل التابع لمحافظة العارضة،
وقام  اللواء العمري بقص شريط الافتتاح وتجول في جميع مرافق المركز للاطلاع على تجهيزات الفرق الميدانية.

كما رعى حفل تكريم المتقاعدين من أفراد الدفاع المدني بالمنطقه لهذا العام ، وذلك بساحة الملك سلمان للاحتفالات بمحافظة العارضة وبحضور محافظ العارضة ومدراء الجهات الحكومية بالمحافظة ومدراء الادارات العامة بالدفاع المدني والادارات الحكومية
وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم تلاه كلمة لمدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة العارضه النقيب ابراهيم خبراني، ثم قصيدة شعرية، وبعد ذلك عرض مرئي عن نشأة الدفاع المدني ثم تم تكريم المتقاعدين والمساهمين في هذا الحفل.

من جهته شكر اللواء العمري المتقاعدين على ماقدموه من جهود خلال فترة خدمتهم بالجهاز وتمنى لهم حياة مستقبلية سعيدة وقد عبر المتقاعدون عن شكرهم وامتنانهم على هذا التكريم.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*