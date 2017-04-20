 وفاة الدفري والشراحيلي في حادث مروري بفيفاء | فيفاء أون لاين
الخميس, 23 رجب 1438 هجريا, الموافق 20 أبريل 2017 ميلاديا

وفاة الدفري والشراحيلي في حادث مروري بفيفاء

وفاة الدفري والشراحيلي في حادث مروري بفيفاء

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم : مفرح جبران الدفري الفيفي وعلي مسعود الشراحيلي الفيفي إثر حادث مروري  على حقو فيفاء  أثناء مغادرتهم فيفاء واتجاههم سفرا لخميس مشيط ,  فيما أصيبة حرم الدفري وتم نقلها لمستشفى بني مالك عن طريق الهلال الأحمر .

حيث سيتم تجهيز القبر والدفن في أوباد بالدفرة .

نسأل الله أن يتغمد الموتى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .

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التعليقات (١) اضف تعليق

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    أبو أبان الفيفي

    انا لله وانا اليه راجعون ..

    فجيعة نسأل الله السلامة ..

    رحمهم الله رحمة واسعة وغفر لهم وألهم أهلهم الصبر و السلوان

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