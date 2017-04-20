وفاة الدفري والشراحيلي في حادث مروري بفيفاء

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم : مفرح جبران الدفري الفيفي وعلي مسعود الشراحيلي الفيفي إثر حادث مروري على حقو فيفاء أثناء مغادرتهم فيفاء واتجاههم سفرا لخميس مشيط , فيما أصيبة حرم الدفري وتم نقلها لمستشفى بني مالك عن طريق الهلال الأحمر .

حيث سيتم تجهيز القبر والدفن في أوباد بالدفرة .

نسأل الله أن يتغمد الموتى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .