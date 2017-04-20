المطبلين لنجاحات وإنجازات المملكة!!

اترك التطبيل واترك النفاق الذي تجني من ورائه المال!! هذه الكلمات التي يدركها مرسلها بأي طريقة كانت عبر نوافذ التواصل الاجتماعي تحدث أثرا عميقاً للبعض اتجاه القيادة. تكررت للأسف هذه التعليقات في الآونة الأخيرة يكتبها صاحبها بأسلوب سوقي دون أي اعتبار. وفي الوقت نفسه لا زلنا نعاني كشعب سعودي مع حكومتنا الرشيدة من حرب إعلامية خارجية موجهة لنا في ضل الظروف التي نعيشها في الوقت الراهن على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مع سرعة انتشار وسائل الإعلام الجديدة المتنوعة يستطيع كل فرد على مختلف مستوياته العلمية والفكرية أن يوصل رسالته بالطريقة التي يحبها حيث لا يدرك الكثير مدى الخطورة التي قد يحدثها في إرسال هذه الرسائل. وللأسف الكثير لا يعلم ماذا يفعل وأقلها كتابة التعليقات التي تتبع أي خبر. المملكة العربية السعودية في حالة حرب ومن كرم الله أولاً ثم بكرم ولاة أمرنا لم نحس ولو بلحظة إننا في حالة حرب. والحياة مستمرة بكل هدوء وانسجام داخل مدن المملكة حيث أن الأعداء تحيط بنا من الحدود اليمنية والعراقية والسورية. بالرغم من المعاناة التي واجهتها الحكومة الرشيدة من الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة لا يدركها الكثير منا على حقائقها غير الذين يتلمسون واقعها. وهنا ظهرت مجموعة كبيرة من أبناء جلدتنا الذين لا يدركون حقائق ما يحدث من حولهم والتي بادرت في محاربة من يدافع مع الدولة ويقف بصفها ضد المخاطر التي تواجهنا ويدعون بأنه منافق أو مطبل!!

يا أيها المحرض على دولتك وأتهمت المدافع على حكومتك وأرضك بأنه مطبل!! هل تجاهلت رجال وزارة الدفاع بجميع قطاعاتها وحرس الحدود بوزارة الداخلية تدافع عنا على الحدود الجنوبية وصدورهم تتلقى رصاصات الغدر من العدو، وكل يوم يزف الوطن شهيداً قدم دمه لله أولاً ثم لوطنه من أجل حمايتنا واستقرار أمننا. ألم تنام كل ليلة قرير العين وأنت في أمن وأمان ورجال الأمن يسهرون لراحتك. تسافر من جنوب المملكة لشمالها من شرقها إلى غربها وانت مطمئن البال. هل أغفلت ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من خدمات صحة في كل مدن المملكة مع صرف العلاجات (بالمجان) التي تكلف الدولة مليارات الريالات لتحظى أنت وأسرتك بعناية طبية متكاملة لا تجدها في أي دولة في العالم. هل ترى الجامعات في جميع انحاء المملكة يذهب إليها ألاف الطلاب يتلقون تعليمهم بالمجان وتكرمهم الدولة بمكافأة شهرية. هل تعلم بأن المملكة تبتعث ألاف الطلاب سنوياً لأنحاء دول العالم وتدفع للمبتعثين ألاف الدولارات شاملة للمكافأة الشهرية لهم ولأفراد أسرهم مع التأمين الصحي ورسوم الدراسة مع تذاكر طيران بالمجان دون أي مقابل. ولو أعددتُ ما تقدمه لنا المملكة لن تكفي مئات الصفاحات لذكرها وبعد هذا كله تدعي على المخلصين للدولة بأنهم مطبلين!!

فرسالتي لكل مواطن غيور محب لبلده نحن بحاجة بأن نقف مع بعضنا يداً بيد مع حكومتنا الرشيدة بمختلف أنواع التواصل الاجتماعي والرد على كل من يحارب الدولة ونجاحتها والمخلصين لها على كافة المستويات والأصعدة. فكل واحد منا هو الرجل الأمن الأول في حفظ واستقرار الأمن والأمان في المملكة.

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