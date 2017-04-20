جامعة الأميرة نورة تطلق جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية

أعلنت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل عن إطلاق جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية خلال حفل افتتاح مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في نهاية شهر مارس الماضي لتكون الجائزة الأولى من نوعها التي تستهدف الباحثات “فقط”.

وأوضحت الدكتورة العميل أن الجامعة عمدت إلى دعم البحوث العلمية ودعم الباحثات بوجه خاص، لما ما قد اثبتته الدراسات والإحصاءات من ضعف مساهمة المرأة على مستوى العالم في مجالات البحث العلمي والصحي، وذلك من خلال مركز أبحاث العلوم الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي يهدف إلى دعم حركة البحث العلمي وتشجيع وتحفيز الباحثات في مجال الأبحاث الصحية، إضافة إلى تعزيز التنمية الصحية العلمية بما يحقق الأهداف الوطنية عامة، وكذلك إثراء المعرفة في مجال الدراسات الطبية ودراسات صحة المرأة بشكل خاص، ودعم التعاون وتوثيق العلاقة بين الباحثين والباحثات، داخل المملكة وخارجها.

وأضاف المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي وأمين عام الجائزة، الدكتور أحمد أبو عباة، أن هذه الجائزة ستكون سنوية ويتم الإعلان عن بدء التقديم لجائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية مطلع العام الميلادي من كل سنة، وسوف تحدد هيئة الجائزة مجال البحث في كل عام بحيث يكون في أحد الفروع الرئيسية التالية: صحة المرأة، صحة الطفل، وصحة اليافعين، وقد أقرت هيئة الجائزة أن يكون مجال البحث في هذا العام في أبحاث “صحة المرأة بالمملكة العربية السعودية”، والذي يشمل تكريم ثلاث مستويات من الباحثات: المستوى الأول : جميع باحثات المملكة من عضوات هيئة التدريس والكوادر الصحية النسائية بالجامعات ومراكز الأبحاث والمستشفيات الحكومية والخاصة، المستوى الثاني : طالبات الدراسات العليا (دكتوراة، ماجستير، دبلوم عالي)، المستوى الثالث : طالبات البكالوريوس والدبلومات.

وتأتي جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية في عامها الأول، ترجمة لرؤية الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي في المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوسع والتميز البحثي وتهيئة البيئة البحثية المحفزة، حيث من المتوقع أن تُسهم هذه الجائزة في بث روح التنافسية بين الباحثات في المملكة وتحفيزهن للتقدم ببحوث متخصصة تسعى إلى تحقيق الجودة الشاملة والتنمية المستدامة في القطاعات البحثية والتي من أهمها الأبحاث الطبية وتطوير الخدمات الصحية، وبالذات ما يتعلق ببحوث صحة المرأة، ودعم برامج التعليم الطبي المستمر ونشر التوعية بالأمراض الخطرة والنادرة.

بدورها تسعى هذه الجائزة السنوية إلى تهيئة مناخ فعال للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار، كما أنها جاءت لتخدم الهدف الأول من الخطة الاستراتيجية لمركز أبحاث العلوم الصحية المتعلق بالإجادة والتميز البحثي للمرأة وفي صحة المرأة والطفل وتشجيع النشر في المجلات والدوريات العلمية المرموقة وتحفيز الباحثات على تحقيق الانتشار المعرفي العالمي، والإسهام في الاشعاع العلمي محلياً و دولياً.

وبيّن نائب المدير العام التنفيذي للأبحاث والتدريب بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي ورئيس اللجنة التنظيمية للجائزة الدكتور عبدالعزيز الحميضي، انه تم تحديد قيمة الجوائز لتكون كالتالي: المركز الأول: الجائزة الذهبية (200,000 ريال) موزعة على المستويات التالية: المستوى الأول: 100 ألف ريال، المستوى الثاني: 70 ألف ريال، المستوى الثالث: 30 ألف ريال.

أما المركز الثاني: الجائزة الفضية (150,000 ريال) موزعة على المستويات التالية: المستوى الأول: 80 ألف ريال، المستوى الثاني: 50 ألف ريال، المستوى الثالث: 20 ألف ريال، فيما المركز الثالث: الجائزة البرونزية (100,00 ريال) موزعة على المستويات التالية: المستوى الأول: 60 ألف ريال المستوى الثاني: 30 ألف ريال، المستوى الثالث: 10 آلاف ريال.

من جانبها بينت مديرة مركز أبحاث العلوم الصحية بمستشفى الملك عبد الله الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة عبير التميمي ببدء قبول طلبات الترشيح للفوز بإحدى جوائز جائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والتي يتم إطلاقها لأول مرة على مستوى المملكة، حيث تهدف الجائزة إلى تشجيع العنصر النسائي في الاهتمام بالبحوث العلمية بشكل عام، وفي بحوث صحة المرأة والطفل بشكل خاص.

مما يذكر أنه تم إطلاق جائزة الريادة للباحثات لعامها الأول في الثاني عشر (12) من شهر رجب لعام 1438هـ، الموافق التاسع (9) من شهر ابريل لعام 2017 و يستمر التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها في البوابة الإلكترونية لجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الى السابع (7) من شهر محرم لعام 1439هـ، الموافق الثامن والعشرين (28) من شهر سبتمبر لعام 2017م، وسيقام ملتقى التكريم والإعلان عن الفائزات في نهاية شهر فبراير 2018م، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، وأنه سوف يتم مراجعة الأبحاث المقدمة من قبل اللجنة العلمية للجائزة بعد فرز وتدقيق الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفاء كافة الشروط، ومن ثم سيتم إعلان النتائج بعد اعتمادها من هيئة الجائزة في ملتقى الجائزة.

ولمزيد من المعلومات عن الجائزة وشروط وآلية التقديم، يمكن زيارة الموقع الالكتروني لجائزة الريادة للباحثات في العلوم الصحية. .

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