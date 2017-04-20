تعليم جازان يختتم ” مهارات فطن الشخصية والاجتماعية “

اختتمت اليوم, فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة التدريب التربوي بعنوان ” مهارات فطن الشخصية والاجتماعية “, وذلك بمقر الإدارة بمدينة جيزان .

وهدف البرنامج الذي استمر لمدة يومين, بمشاركة 13 معلمة من معلمات المرحلة الابتدائية, للوقوف على أهمية المرحلة الابتدائية في حياة الفرد، وتحديد أهم خصائص النمو للمرحلة الابتدائية، والوقوف على وسائل تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لهذه المرحلة .

وتحدثت مدربة البرنامج أحلام عيسى, عن الموازنة بين خصائص النمو العقلي والوجداني لدى طالبات الصفوف الأولية والصفوف العليا في المرحلة الابتدائية، ومعرفة لماذا تتم تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية عند طالبات المرحلة الابتدائية، وعرض نماذج لتنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى الطفل من الأدب النبوي، ومناقشة دور اللعب في تعليم المهارات للأطفال، ورصد أهم النقاط الرئيسة التي يجب الاهتمام بها عند تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية لدى طالبات المرحلة الابتدائية، وتحويل المهارة الشخصية والاجتماعية من سلوك يدرس إلى سلوك يمارس.

وأكدت أهمية الإلمام بخصائص النمو لدى طالبات المرحلة الابتدائية وأثرها في تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وتنويع الأساليب والأنشطة لجعل المهارات سلوكاً ملازماً للطالبات بحيث يمارسنه بوعي واقتدار مما يجعلها قادرة على تحقيق الذات والتوافق الاجتماعي.

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