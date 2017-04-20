محافظ صبيا يتفقد مركز العالية والقرى التابعة له

تفقد محافظ صبيا علي بن موسى زعلة, أمس, مركز العالية وعدداً من القرى التابعة له, وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, لمتابعة احتياجات المواطنين بالمراكز والقرى التابعة للمحافظة .

وشملت الجولة مركز الرعاية الصحية, ومدرسة الإمام علي بن أبي طالب, ومبنى البلدية بالعالية , وقريتي البقاشة وشهده , ومسار الطريق الدولي, والتقى خلالها بمشايخ وأهالي المركز وبحث معهم ما يحتاجونه من مشروعات خدمية وتنموية في مجالات الطرق والاتصالات والتعليم والصحية والمياه .

عقب ذلك حضر محافظ صبيا حفل أهالي مركز العالية, الذي بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقيت كلمة الأهالي, التي ألقاها نيابة عنهم رياض السديري, واستعرض فيها الخدمات والمشروعات المنفذة بالمركز, معرباً عن سعادة الجميع بالزيارة, وما تم بحثه من الموضوعات البلدية والخدمية ذات المساس بالمواطن والمقيم .

كما ألقى رئيس مركز العالية يحيى بن محمد حمزه, كلمة أشار فيها إلى أن المركز الذي يضم أكثر من “32” قرية يشهد تطورًا ونموًا متسارعين في مختلف المجالات.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على العديد من الفقرات المختلفة, وتكريم عدد من الجهات الحكومية والأهلية .

Share on: whatsapp