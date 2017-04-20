حملة نظافة لشاطئ بيش باقتصادية جازان

نفذت شركةالهاجري وشريكه للمقاولات باقتصادية جازان حملة تطوعيه لتنظيف شاطئ بيش بمحافظة بيش بمنطقة جازان بالتعاون والتنسيق مع بلديه محافظه بيش برعايه واهتمام ومتابعة من قبل شركة ارامكو السعوديه ممثله في المهندس محمد المير والمهندس مالك غريب وبمساندة المجلس البلدي ببلدية محافظة بيش بقيادة رئيس المجلس البلدي رمزي عقيل وكذلك مدير الخدمات البلديه عبدالله جندلي حيث بدات الفكرة التي تبناها الاستاذ ماجد ابو طالب وخطط ونسق لها مع الجهات ذات العلاقه والاختصاص وتابع تنفيذ الحملة التطوعية لتنظيف الشاطئ وذلك بتواجد و بقيادة من مدير الشركه سيري كومار واوقستن ومدير موقع sk بالشركة المهندس منصور عسيري والمشرف يحي غانم والمشرف احمد خواجي والعاملين بالشركة تحت شعار اعكس بيتك النظيف،، هنا لنشر التوعية بين أفراد الشركة والزوار ومرتادي الشاطئ للمحافظة عليه نظيف وحماية البيئة المائية بالشاطئ وليظهر بمظهر جميل حتى يجد فيه مرتاديه الراحه بنظافته.

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