فيفاء .ُ أَعْوامٌ بلا نقل مدرسي

قارب العام الدراسي الحالي على أفول نجمه وغروب شمسه مع استمرار معاناة أهالي محافظة فيفاء مع انقطاع النقل المدرسي وعامٌ بعد عام ورغم الإنتظار ومخاطبة الجهات التعليمية المشرفة على النقل المدرسي في المحافظة والمنطقة ووصولاً للوزارة ، ورغم الإنتظار للوعود التي قطعتها شركة تطوير منذ بداية العام الدراسي الحالي ، ولكن لم تلح أي بارقة أمل في الأفق حتى الآن مع أن المشكلة ليست وليدة هذه السنة الدراسية فلها من الآن مايقارب الثلاث سنوات وأكثر وذلك في ظل تلاعب الشركات بحقوق الناقلين في محافظة فيفاء ووعود مستمرة من قبل الشركة بإعطاء حقوق الناقلين وعودة نقل آخر أو سوف يكون هناك صرف مباشر من الشركة والوزارة إلا أن كلها لم تصدق ولم يحصل من الحقوق الخاصة بالناقلين أي شئ مما أدى لتراكمات قديمة لم يتم حلها حتى وصلت للوضع المتأزم الحالي بمبالغ كبيرة تصل لبعض المتعهدين لنصف مليون والبعض الآخر انتقل لرحمة الله بعد مطالبات كثيرة ولم يحصل على شئ منها ‘ فأصبحت المطالبة لورثته مع هذا الوضع المؤسف والذي يحز في النفس .. والله المستعان .

ورغم إلغاء عقد مؤسسة أعمال الشاطئ من قبل الشركة الأم( شركة تطوير النقل التعليمي ) ولكننا نقول : ماذنب الطالب الضعيف ؟ الذي يقطع المسافات الطويلة صباحاً وكل يوم بين الأشواك والأفاعي السامة والتعرض للمخاطر مع أن الدولة قد قدمت مبالغ مجزية تصرف من قبل الوزارة لراحة الطلاب واستقرارهم الدراسي والنفسي ، ولكن محافظة فيفاء لازالت تغرد خارج السرب كل عام في ظل وضع غير معلوم بمن الذي يقف وراء إيقافه !! ولا يعلم هل يؤذن بإنفراجة خلال العام القادم الجديد أم كتب على أهالي المحافظة هذا الوضع المزري والدائم ؟ والذي يتكرر مسلسله في المعاناة كل عام وفي ظل المخصصات التي كفلتها الدولة للطلاب والطالبات ولكنها تضيع بين شركة وأخرى ولا يجد الطالب منها أي شئ ‘ ورغم أنه لايصل للناقلين إلا الفتات القليل إلا أن هذا الفتات الذي تم الرضا به سابقاً كان على مضض من قبل الناقلين في المحافظة وذلك مراعاة لصالح أبنائنا الطلاب والطالبات ، ولكنه أيضاً تم الحسد على هذا الفتات ولم تجد به أنفس أصحاب الجشع من الشركة الأم مروراً بوزارة التعليم وما دونها وقد يقول قائل : ماذنب الوزارة ؟ نقول هي المسؤولة عن أي شركة أو مؤسسة يتم الموافقة لها على نقل الطلاب والطالبات وتتكفل بمحاسبتها إذا أخفقت ولم تقم بدورها وواجبها الذي تم الإتفاق عليه في العقد أوتقوم هي بالدفع إذا امتنعت أو تخاذلت الشركة المتعهدة لإنها وافقت لها بشروط فهي المسؤولة عنها .

* ورغم كل ماحصل ويحصل فالوضع ليس بتلك الصعوبة أومستحيلة الحل كما يقال : وسوف اطرح تساؤلات تبسط الأمر وتوصل للحل إذا أريد حله بكل سهولة :

1- لماذا لا توضع المبالغ والمخصصات المقررة للطلاب والطالبات بأيدي كل ولي أمر وهو يتصرف بإيجاد النقل المناسب لأولاده أوتكون مكافأة له إذا قام هو بنقل أبنائه أو بناته .

2- لماذا هذا الصمت المطبق وعدم مخاطبة ولاة الأمر فأبوابهم مفتوحة لإيجاد الحل الذي يريح أبناءنا الطلاب من التنقل بين السيارات المكشوفة والخطرة والتي لايتوفر فيها أدنى وسيلة للسلامة وفي بيئتنا الجبلية الخطرة .

3- أين حقوق طلابنا التي صرفت من الدولة للنقل المدرسي خلال هذا العام وذلك لردها إليهم تعويضاً لهم عن متاعبهم التي تكبدوها .

4- لماذا لا يكون هناك وقفة من قبل الجميع وخاصة المشائخ والمسؤولين في المحافظة ‘ للضغط على هذه الشركات ومخاطبة الوزارة لإيجاد حل سريع بإلزامها بما تكفلت به من مهامها في إيجاد النقل المناسب للجميع ” أويتم عودة الصرف لإدارة التعليم كما كان سابقاً بدل التباكي أو الشكوى بيننا يوماً بعد يوم ، وأما الخطابات الورقية لاتسمن ولاتغني من جوع ” ورغم أن هناك قنوات تعيد الحقوق لأصحابها قد كفلها النظام ولكن كل شخص لازال يرمي بالكرة على الآخر ليبرئ ساحته أو يقول : لايهمني الأمر فليس لدي أولاد ونحوه ، ورغم ذلك فلايعفى أي مسؤول في التعليم عن هذي المشكلة التي لم تجد حلاً للآن ورغم كل الدروس المريرة التي تعلمناها من شركات النقل المختلفة في السنوات الماضية ولكننا للأسف لانتعلم من الدروس أبداً ..

5- لماذا لا يشعر الجميع بالأمانة والمسؤولية وبما يترتب على توقف النقل المدرسي من مشاكل كثيرة ‘

منها كثرة غياب الطلاب عن المدارس ومايسببه من ضعف دراسي وقلة تحصيل للطلاب وحوادث كبيرة من السيارات المكشوفة يضاف لها مشكلتنا المستمرة وهي زحمة شوارعنا ومعاناتنا المستمرة التي تشهدها المحافظة صباحاً وعند انصراف الطلاب ظهراً ومايترتب عليه من تأخر للموظفين عن الوصول لأعمالهم في الوقت المناسب .

6- لماذا لا يتم النظر بعين الرحمة لأولئك الأسر الضعيفة التي ليس لها دخل يكفي مستلزمات أبنائها الأساسية ، فضلاً عن مبالغ تدفع للناقلين تثقل كواهل أولياء الأمور في ظل هذا التوقف من شركة النقل عن القيام بعملها في المحافظة كما التزمت مع وزارة التعليم يضاف لها تأخر مرتبات الطلاب التي كانت تعين الأسر ولو قليلاً من تكاليف الحياة .

# وكما قلنا ونقول وسوف نقول : حتى تعود الحقوق . لماذ لا يتم صرف المخصص مباشرة للطلاب بإيداعه لأولياء الأمور في حساباتهم ؟؟ بعيداً عن تلاعب الشركات وبدلاً من أكل أموال الضعفاء المتعهدين بالنقل المدرسي والذين يقوم دخلهم على هذه الوسيلة المتعبة والمحفوفة بالمخاطر .. ولكان هذا أنسب الحلول ..

* أويعاد صرفه من الوزارة لإدارة التعليم مباشرة وهي تقوم بإعطائه للناقلين نهاية كل شهر كما كان معمول به سابقاً ..

ورغم هذه المعاناة والصبر من قبل الجميع لعام وأعوام ورغم كون التكلفة في المحافظة لاتشابه بأي حال من الأحوال وضع المدن التي تم مساواة المخصصات التي تعطى للناقلين هنا بتلك المدن السهلة الميسرة ورغم مايتكبده الناقل للطلاب من خسائر في سيارته نتيجة البيئة الجبلية الصعبة والوعرة ، ولكن في النهاية لامخصصات قليلة ولا كثيرة صرفت هذا العام من قبل الشركة – ومع تقطعه وقلته وعدم فائدته في الأعوام السابقة – والله المستعان ..

* أتمنى أن نجد آذاناً صاغية ودراسة الأمر من قبل مكتب تعليمنا بالمحافظة والإدارة والخروج بحلول ناجحة ومفيدة من خلال تشكيل لجنة تضم بعض أولياء الأمور والناقلين وبعض المشرفين والمعلمين والخروج بقرارات جادة يخاطب بها المسؤول في المنطقة والوزارة وتكون معتمدة وموثقة للعام القادم ، تبين أهمية الأمر ويشرح فيها وضعنا ومعاناتنا مع النقل المدرسي خلال السنوات الماضية وماترتب عليه وضعنا من آثار سلبية على جميع الأصعدة وذلك حتى تصب في مصلحة أبنائنا وبناتنا وحفظاً لحقوق الناقلين الذين تعبو كثيراً رغم أن نقلهم أصبح مجاني بدون ثمن في ظل صمت مطبق من الشركة لضمان حقوقهم الضائعة ” وينبغي أن نسعى في الأمر بكل سرعة وجدية بتوثيق آثار انقطاع النقل المدرسي خلال السنوات الثلاث الماضية سواء على الطالب أو الأسرة أو على المجتمع ليتم عرضها على ولاة الأمر إذا أمكن ذلك أو تنشر في وسائل الإعلام والصحف المختلفة ‘ وعلينا الإبتعاد عن التسويف أو الوعود الكاذبة أو السعي وراء السراب فالسراب عمره لم يتحول مَاءً في يوم من الأيام ..

وفق الله الجميع لكل خير وتقبلو تحياتي وتقديري .