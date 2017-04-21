وكيل امارة جازان يشارك أهالي فرسان صيد سمك الحريد

شارك وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن اليوم، أهالي محافظة فرسان وزوارها في فعاليات صيد سمك الحريد المقامة ضمن المهرجان السنوي الـ 14 لصيد سمك الحريد في خليج الحصيص بالمحافظة.

وبدأت الفعاليات بانطلاق المتسابقين تجاه الممر المائي بالخليج الذي يمر به الحريد كل عام بعد أن وُضع بعض شجر ” الكسب “، إضافة إلى الحواجز التي يضعها الصيادون لمنع عبور السمك ذلك الممر الضحل، لتبدأ عمليات الصيد من قبل المتسابقين في محاولة للحصول على أكبر قدر من تلك الأسماك، في تقليد عرفه أهالي الجزيرة منذ مئات السنين.

وفي نهاية السباق سلم وكيل الإمارة الجوائز والهدايا للفائزين .

وحضر الفعاليات مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني ومدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس رستم الكبيسي وأمين المنطقة محمد بن حمود الشايع ، ومحافظ فرسان حسين بن ضيفالله الدعجاني، وضيوف المهرجان من داخل وخارج المنطقة.

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