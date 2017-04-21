 بلدية العويقيلة تصادر مياه شرب معبأة منتهية الصلاحية | فيفاء أون لاين
الجمعة, 24 رجب 1438 هجريا, الموافق 21 أبريل 2017 ميلاديا

بلدية العويقيلة تصادر مياه شرب معبأة منتهية الصلاحية

بلدية العويقيلة تصادر مياه شرب معبأة منتهية الصلاحية
فيفاء أون لاين - عرعر

صادر قسم صحة البيئة ببلدية محافظة العويقيلة في منطقة الحدود الشمالية خلال جولة تفتيشية على محال المواد الغذائية مساء أمس, مياه شرب معبأة انتهت صلاحيتها، وقامت بتطبيق الأنظمة والتعليمات الرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة .
وأوضح رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور محمد بن هلان الورده, أن الجولات التفتيشية التي تنفذها البلدية ستتواصل على المحال التجارية كافة, مشدداً على ضرورة اهتمام أصحاب المحال والعاملين فيها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المعنية بسلامة البيئة والرامية لضمان المحافظة على الصحة العامة, داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون وإبلاغ البلدية في حال ملاحظة المخالفات أو العثور على مواد مشتبه فيها أو منتهية الصلاحية .

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