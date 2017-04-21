اختتام حملة “بدمائنا نجود لمن حمى الحدود” بمحافظة الداير

اختتمت أمس حملة التبرع بالدم “بدمائنا نجود لمن حمى الحدود”, التي نظمها فريق محافظة الداير بني مالك التنموي ” طوّر ” بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى بني مالك العام، وذلك سعياً لتأكيد أهمية التبرع بالدم بوصفه سلوكاً نبيلاً ومبادرة إنسانية يحتاجها المرضى.

وتأتي الحملة التي أقيمت بمقر نادي الحي بالمحافظة واستمرت لمدة ثلاثة أيام، في إطار تعزيز الدور الإنساني والمجتمعي، ومبادرة إنسانية لجنودنا البواسل تقديراً واعتزازاً لما يبذلونه في سبيل الدفاع والذود عن الوطن ومقدساته ولمساعدة المرضى والمستشفيات بمنطقة جازان كافة التي تحتاج إلى وحدات الدم.

وشهدت الحملة, إقبالاً كبيراً من منسوبي مكتب التعليم والمكتب التعاوني بالمحافظة والمواطنين والجاليات المقيمة بالمحافظة, الذين تبرعوا بدمائهم ترسيخاً لمبادئ وقيم مجتمعنا الإنسانية والاجتماعية النبيلة، تجاوباً مع الحملة وأهدافها، ورغبة في دعم كل أشكال التواصل مع المجتمع وتقديم الدعم الإنساني الممكن.

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