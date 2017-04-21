 “تنمية المهارات الأسرية” برنامج أسري بتنمية أبو عريش | فيفاء أون لاين
الجمعة, 24 رجب 1438 هجريا, الموافق 21 أبريل 2017 ميلاديا

“تنمية المهارات الأسرية” برنامج أسري بتنمية أبو عريش

“تنمية المهارات الأسرية” برنامج أسري بتنمية أبو عريش
فيفاء أون لاين - أبوعريش

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش في جازان غداً, برنامجاً أسرياً بعنوان “تنمية المهارات الأسرية”, وذلك في ساحة الاحتفالات بالمحافظة .
ويأتي البرنامج الذي يقدمه الدكتور سلطان بن أحمد جده , ضمن فعاليات ملتقى “أبو عريش الأُسري الأول”, الذي تنظمه اللجنة حالياً.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*