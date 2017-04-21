تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش في جازان غداً, برنامجاً أسرياً بعنوان “تنمية المهارات الأسرية”, وذلك في ساحة الاحتفالات بالمحافظة .
ويأتي البرنامج الذي يقدمه الدكتور سلطان بن أحمد جده , ضمن فعاليات ملتقى “أبو عريش الأُسري الأول”, الذي تنظمه اللجنة حالياً.
“تنمية المهارات الأسرية” برنامج أسري بتنمية أبو عريش
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش في جازان غداً, برنامجاً أسرياً بعنوان “تنمية المهارات الأسرية”, وذلك في ساحة الاحتفالات بالمحافظة .
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