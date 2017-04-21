“تنمية المهارات الأسرية” برنامج أسري بتنمية أبو عريش

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبو عريش في جازان غداً, برنامجاً أسرياً بعنوان “تنمية المهارات الأسرية”, وذلك في ساحة الاحتفالات بالمحافظة .

ويأتي البرنامج الذي يقدمه الدكتور سلطان بن أحمد جده , ضمن فعاليات ملتقى “أبو عريش الأُسري الأول”, الذي تنظمه اللجنة حالياً.

Share on: whatsapp