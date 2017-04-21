 الفيفي يحصل على المركز الأول كأفضل دراسة علمية على ثلاث جامعات سعودية | فيفاء أون لاين
الجمعة, 24 رجب 1438 هجريا, الموافق 21 أبريل 2017 ميلاديا

الفيفي يحصل على المركز الأول كأفضل دراسة علمية على ثلاث جامعات سعودية

الفيفي يحصل على المركز الأول كأفضل دراسة علمية على ثلاث جامعات سعودية
الرياض - فيفاء أون لاين-يحيى الفيفي

ضمن برنامج اليوم العلمي للدراسات الدعوية الذي أقامه المعهد العالي للدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . حصل الشيخ علي بن يحيى بن جابر المشنوي الفيفي ، على درع التميز وجائزة مالية وهدية قيمة عبارة عن ثلاثين مجلد من تفسير القرآن الكريم وذلك بعد فوزه بالمركز الأول في السابقة التي أقامها المعهد على مستوى ثلاث جامعات سعودية في العلوم الشرعية (جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وجامعة ام القرى بمكة والجامعة الاسلامية بالمدينة) ذلك لاختيار دراسته لمرحلة الدكتوراه كأفضل دراسة علمية قدمت في تلك المسابقة. وقدكان عنوان الدراسة (الاحتياجات الدعوية للمهتدين إلى مذهب أهل السنة والجماعة _ دراسة ميدانية تقويمية) علما بأن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الجامعات السعودية .

طاقم صحيفة فيفاء اون لاين يتقدم بالتهاني الصادقة للشيخ علي بن يحيى الفيفي ويتمنى له دوام التقدم والنجاح .

 

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