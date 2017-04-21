المساعد للشؤون المدرسية بصبيا والدكتور العمران يزوران متوسطة الداير

قام سعادة المساعد للشؤون المدرسية في تعليم صبيا الأستاذ ربيع عطية يرافقه سعادة الدكتور محمد العمران المشرف على مشروع وجبتي في مؤسسة تكافل في زيارة لمدرسة الداير المتوسطة ، رافقهم سعادة مدير المكتب الأستاذ سالم بن حسين المالكي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ حسن بن يحيى المالكي ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الداير يوم أمس الأربعاء من أجل تفقد ومشاهدة بدء تشغيل الأسر المنتجة لمشروع وجبتي في المدرسة .

حيث كان في استقبالهم قائد المدرسة الأستاذ حسن بن شريف علي الفيفي أطلعهم خلال الزيارة على المشروع والعمل الذي تنفذه الأسر المنتجة لإفطار الطلاب.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي كتجربة على عينة من المدارس في البنين والبنات برعاية مشتركة بين مؤسسة تكافل ولجنة التنمية الإجتماعية التي رشحت أسر منتجة بالتعاون مع مراكز النشاط الاجتماعي في المحافظة ومراكزها ، وتقوم هذه الأسر بتقديم وجبة إفطار للطلاب والطالبات في المدارس بها عدد من الإشتراطات التي تم تحديدها مسبقا .

وتم خلال الزيارة إطلاع الجميع على الوجبات المقدمة للطلاب وتم أخذ آراء وانطباعات عدد من الطلاب عن المشروع وأبدوا سرورهم بهذه التجربة .

كما أبدى المشرف الدكتور /محمد العمران إعجابه بما رأى وبما يقدم للطلاب من خدمات وفي ختام الزيارة قدم شكره لقيادة مدرسة الداير المتوسطة والفريق التربوي بالمدرسة على اهتمامهم وحرصهم وتعاونهم في إنجاح المشروع

الجدير بالذكر أنه رافق المشرف د/ محمد العمران ممثلين لإدارات التعليم أعضاء اللجنة وهم كل من

1-يحي شريف المالكي تعليم صبياء

2- أبو القاسم الحريصي تعليم جازان

3-عبدالله المالكي تعليم سراة عبيدة