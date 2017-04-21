رسالة إلى شاب

بسم الله الرحمن الرحيم

‏

‏هذه تغريدات عفوية انسابت من بين أناملي

‏دعوت الله أن تبلغ من فيه بقية من خير، وفيه ضمير حي يأنف المعصية ويألف الطاعة . وجهتها إلى الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي .

الرسالة الأولى:

انتقِ عذب الكلام واكتب ما تؤجر عليه واقبل النصيحة وابحث عن الحكمة واحذر اليأس واستعن بالله ولا تعجز .

‏

الرسالة الثانية

‏اعلم أن ما تختفي خلفه من مسميات وألقاب لا يخفى على من يعلم السر وأخفى ، فأحسن في السر والعلن واحذر خاتمة السوء وبطلان العمل.

‏

الرسالة الثالثة

‏اتقِ الله في أعراض المسلمين ولا تتبع عوراتهم.

‏قال ﷺ : ليس منا من خَبَّب امرأة على زوجها.[سنن أبي داود ]

‏أي خدعها وأغواها لتهجر زوجها.

‏

الرسالة الرابعة

‏لا تتلاعب بمشاعر الآخرين ولا تتمادى في خداعهم

‏ولا تنشر ما تندم عليه يوم القيامة ، وتذكر ظلمة القبر وهول الموقف وطول الحساب.

‏

الرسالة الخامسة

‏اطلب الحلال يعينك الله عليه ويبارك لك فيه .

‏واحذر التنقيب عن الحرام يبتليك الله بقسوة

‏القلب ، وبادر بالتوبة قبل الندامة .

‏

الرسالة السادسة

‏عالم التواصل الاجتماعي بيتك وفيه إخوانك وأخواتك، فالذي لا ترضاه في بيتك ولا تقبله لأخواتك وإخوانك لا ترضه لبنات المسلمين.

‏

الرسالة السابعة

‏قبل أن تنهار صحتك ويفنى شبابك

‏اسلك طريقك إلى الله ففيه نجاتك وحياتك الباقية.

‏فبادر قبل أن تقول :

‏( ياليتني قدمت لحياتي)

‏الرسالة الثامنة

‏ليس هناك من بشر بلا ذنوب (سوى الأنبياء)

‏فاعلم أن باب التوبة مفتوح فبادر بنفض غبار التسويف وادخل محراب الطاعة باكيًا متضرعًا.

‏

الرسالة التاسعة

‏دعني أهمس في أُذنك همسة ؛ كل لذة في الحرام هناك ما يعوضك عنها في الحلال فابتغ ما أباح الله واترك سبل الشيطان .

الرسالة العاشرة

‏الموت لن يمهلك ولن يستأذنك ، فكم من وجه شاب جميل غيبه التراب فجأة ، وكم من نومة اتصلت بالموت تبعتها ندامة وحسرة.

‏الرسالة الحادية عشرة

‏قد تمتعض من كلماتي اليوم ، ولكنك ستبحث عنها يوماً ما، لأنك ستجدها صادقة ، خرجت من قلب ناصح لك يرجو نجاتك يوم الدين.

الرسالة الثانية عشرة

تذكر بأن العمر ينقضي وما مضى منه لن يعود فاغنم شبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك.

الرسالة الثالثة عشرة

أنت الآن شعلة من الحماس والقوة والطموح، فاجعل

ذلك في طاعة الله.

واحفظ جوارحك في الصغر يحفظها الله لك عند الكبر.

الرسالة الرابعة عشرة

أحسن اختيار طريقك فالطرق كثيرة ، واحذر طريق الشر والمعاصي فإن النار لن تخلف سوى الرماد .

الرسالة الخامسة عشرة

احرص على بر والديك ماداما على قيد الحياة ، فاليوم

عندك وغدًا تحت التراب.

فالزم قدمهما فثم الجنة واحذر عقوقهما .

الرسالة السادسة عشرة

احرص على الكسب الحلال ولا تلوث جوفك بمال حرام ، فالمال يذهب ويفنى ، وتبقى العقوبة والحساب.

الرسالة السابعة عشرة

لا تكن كسولًا بطّالًا ، واتخذ لك حرفة أو وظيفة تكف بها وجهك عن الحرام وتشغل بها وقتك بالكسب الحلال .

الرسالة الثامنة عشرة

اعتنِ بقلبك واحرص على سلامته من الأمراض ، كما

تحرص على بدنك وعضلاتك .

فالقلب مقر الإيمان وإليه ينظر الرحمن.

الرسالة التاسعة عشرة

كبار السن سبقوك خبرة وتجربة في الحياة

فجالس ذوي الحكمة منهم ، وتعلم ما ينفعك،

وخذ منهم الدرر والحكم .

الرسالة العشرون

لا تطارد سراب العشق والهوى فيضيع عمرك ،

واطلب منه ما كان صادقًا حلالًا منضبطًا بالزواج

الشرعي الصحيح .

الرسالة الحادية والعشرون

أوصيك بما أوصى به نبينا ﷺ ابن عباس :

احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ، وإذا

سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم