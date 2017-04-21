أكثر من مليون وستمائة الف ريال مساعدات بر صامطة للربع الأول لعام 2017

تجاوزت قيمة المساعدات النقدي والعينية التي قدمتها جمعية البر الخيرية بصامطه في الربع الأول لعام2017 للمستفيدين المسجلين بالجمعية اكثر من مليون وستمائة وسبعون الف ريال استفاد منها اكثر من الف وستمائة أسرة ومحتاج اوضح ذلك الأمين العام في الجمعية د عبدالله بن عمر المدخلي تم صرفها كما يلي :

1- مساعدات نقدية أودعت في حساب المستفيدين البنكية الالكترونياً ( بنظام الحوالات السريعة ) بلغت ثلاثمائة وثلاثة الآف وخمسمائة ريال

2- مساعدات أسر شهداء الواجب والأيتام المكفولين داخل الجمعية والأرامل وأسر السجناء وذوي الإحتياجات الخاصة ومساعدات مقطوعة طارئة للكوارث وسداد ايجارات بلغت مائتين وواحد وثمانون ألفا وستمائة ريال

3- مشروع تمكين وهي محفظة اقراض للأسر المنتجة بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وأربعون الف ريال

4- مشروع ترميم المنازل بمبلغ أربعون الف ريال

5- مساعدات عينية بمبلغ سبعمائة الف ريال تنوعت بين مواد غذائية واجهزة كهربائية وأثاث وأواني منزلية وكساء وحقيبة مدرسية

وأضاف أن هذه الإنجازات تمت بفضل الله ثم بدعم مجلس الادارة الطموح والإدارة التفيذية النشطة

وفي الختام الشكر كل من ساهم في دعم مشاريع وبرامج الجمعية من مؤسسات خيرية داعمة و فاعلي الخير والمحسنين

حساب الجمعية لدى بنك الراجحي SA96800316608010090099 وجوال الجمعية رقم 0541355311