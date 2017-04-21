 القنفدي مديرا عاما لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان | فيفاء أون لاين
السبت, 25 رجب 1438 هجريا, الموافق 22 أبريل 2017 ميلاديا

القنفدي مديرا عاما لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان

القنفدي مديرا عاما لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان
جازان - عبدالعزيز شامي

صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور / علي بن ناصر الغفيص بتكليف المهندس احمد القنفذي مديراً عاماً لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان .
من جانبه عبر القنفدي عن اعتزازه بهذه الثقة سائلاً الله عز وجل أن يجعله عند حسن ظن الجميع وأن يعينه على اداء الامانة الملقاة على عاتقه .
صحيفة “فيفا أون لاين” تبارك لسعادة المهندس / احمد قنفذي منصبه الجديد متمنين له دوام التوفيق والسداد .

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