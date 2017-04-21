صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور / علي بن ناصر الغفيص بتكليف المهندس احمد القنفذي مديراً عاماً لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان .
من جانبه عبر القنفدي عن اعتزازه بهذه الثقة سائلاً الله عز وجل أن يجعله عند حسن ظن الجميع وأن يعينه على اداء الامانة الملقاة على عاتقه .
صحيفة “فيفا أون لاين” تبارك لسعادة المهندس / احمد قنفذي منصبه الجديد متمنين له دوام التوفيق والسداد .
القنفدي مديرا عاما لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان
صدر قرار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور / علي بن ناصر الغفيص بتكليف المهندس احمد القنفذي مديراً عاماً لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان .
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