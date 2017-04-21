خلود الفيفي تحصل على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى

حصلت الباحثة خلود بنت حسن مفرح العبدلي الفيفي على درجة الماجستير بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/22 / 1438 من جامعة طيبة استمرت المناقشة بعد صلاة الظهر وانتهت الساعة الثالثة قبل صلاة العصر

على بحثها الذي كان بعنوان ترجيحات الواحدي في التفسير من خلال تفسيره البسيط من سورة مريم إلى سورة الحج جمعاً ودراسة

وقد احتفلت العائلة بهذا الإنجاز الكبير وفيفا اون لاين تبارك للباحثة هذا الإنجاز والنجاح وتتمنى لها مزيد الرقي والتفوق وعقبال الدكتوراة بإذن الله

Share on: whatsapp