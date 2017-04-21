حصلت الباحثة خلود بنت حسن مفرح العبدلي الفيفي على درجة الماجستير بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/22 / 1438 من جامعة طيبة استمرت المناقشة بعد صلاة الظهر وانتهت الساعة الثالثة قبل صلاة العصر
على بحثها الذي كان بعنوان ترجيحات الواحدي في التفسير من خلال تفسيره البسيط من سورة مريم إلى سورة الحج جمعاً ودراسة
وقد احتفلت العائلة بهذا الإنجاز الكبير وفيفا اون لاين تبارك للباحثة هذا الإنجاز والنجاح وتتمنى لها مزيد الرقي والتفوق وعقبال الدكتوراة بإذن الله
خلود الفيفي تحصل على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى
حصلت الباحثة خلود بنت حسن مفرح العبدلي الفيفي على درجة الماجستير بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/22 / 1438 من جامعة طيبة استمرت المناقشة بعد صلاة الظهر وانتهت الساعة الثالثة قبل صلاة العصر
تستاهل وفقها الله
ألف مبروك لها ولأسرتها الكريمة على رأسهم المقدم الشيخ بندر حسن
بيت علم ودين
حفظكم الله