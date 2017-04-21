 خلود الفيفي تحصل على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى | فيفاء أون لاين
السبت, 25 رجب 1438 هجريا, الموافق 22 أبريل 2017 ميلاديا

خلود الفيفي تحصل على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى

خلود الفيفي تحصل على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى
فيفاء أون لاين - علي العبدلي

حصلت الباحثة خلود بنت حسن مفرح العبدلي الفيفي على درجة الماجستير بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/22 / 1438 من جامعة طيبة استمرت المناقشة بعد صلاة الظهر وانتهت الساعة الثالثة قبل صلاة العصر
على بحثها الذي كان بعنوان ترجيحات الواحدي في التفسير من خلال تفسيره البسيط من سورة مريم إلى سورة الحج جمعاً ودراسة
وقد احتفلت العائلة بهذا الإنجاز الكبير وفيفا اون لاين تبارك للباحثة هذا الإنجاز والنجاح وتتمنى لها مزيد الرقي والتفوق وعقبال الدكتوراة بإذن الله

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    جابر مسعود العبدلي

    تستاهل وفقها الله
    ألف مبروك لها ولأسرتها الكريمة على رأسهم المقدم الشيخ بندر حسن
    بيت علم ودين
    حفظكم الله

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