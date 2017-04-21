 منسوبو بلدية صبيا يكرمون رئيسهم السابق والحالي وعدد من المتقاعدين | فيفاء أون لاين
السبت, 25 رجب 1438 هجريا, الموافق 22 أبريل 2017 ميلاديا

على شرف محافظ صبيا

منسوبو بلدية صبيا يكرمون رئيسهم السابق والحالي وعدد من المتقاعدين

منسوبو بلدية صبيا يكرمون رئيسهم السابق والحالي وعدد من المتقاعدين
حيدر الذروي _ صبيا

أقام منسوبو بلدية محافظة صبيا حفل تكريم لتوديع رئيس بلدية صبيا السابق المهندس مشهور بن قاسم الشماخي والترحيب برئيس بلدية صبيا الحالي الأستاذ سفر بن سعد الشهراني ، وتكريم عدد من موظفي البلدية المتقاعدين ، بحضور سعادة محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة ، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمشائخ والأعيان ورجال الأعمال وجمع غفير من المواطنين.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة لرئيس بلدية صبيا الأستاذ سفر بن سعد الشهراني ، بعدها كلمة عن المتقاعدين ألقاها بالنيابة عنهم زميلهم أحمد ظافر ، ثم شاهد الجميع فيلم مرئي عن محافظة صبيا ، بعد ذلك قام محافظ صبيا بتكريم المحتفى بهما والموظفين المتقاعدين بعدد من الدروع والهدايا الرمزية ، ثم تناول الجميع مأدبة غداء أقيمت بهذه المناسبة.
وتمنى منسوبي بلدية صبيا التوفيق لكلا الرئيسين في أداء ما أوكل إليهما من عمل ، والدعاء للموظفين المتقاعدين بحياة متجددة وسعيدة .

 

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