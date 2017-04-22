محافظة صبيا تنظم “ملتقى نسائي “حول غلاء المهور

تفاعلاً مع الوثيقة الموقعة من مشائخ وعرائف القبائل والمعتمدة من صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان . أنطلقت مساء اليوم الجمعة تحت رعاية سعادة محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة / ليلى بنت قاسم الشماخي وعميدة الكلية الجامعية بصبيا الدكتورة / زكرية بنت غلفان الزكري أولى فعاليات الملتقى النسائي الذي تنظمه المحافظة بالتعاون والتنسيق مع إدارة التعليم وكلية البنات ولجان التنمية الأهلية والجمعيات الخيرية بهدف توعية سيدات المجتمع بضرورة التصدي لمظاهر التباهي والمغالاة في المهور والتكاليف المصاحبة لمناسبات الزواج وليالي الأفراح المتعددة بما تشكله من عقبات أمام الراغبين في إكمال نصف دينهم من الجنسين وتثقل كاهل أسرهم بأعباء إضافية .

ووفقاً لمنسقة الملتقى الأستاذة / عائشة الحازمي فإن الفعاليات تشتمل على محاضرات وندوات وورش عمل تنفذها أكاديميات من الجامعة ومشرفات تربويات وأخصائيات إجتماعيات لتبصير وحث الأمهات والشابات على المساهمة الإيجابية في معالجة هذه الظاهرة الإجتماعية وإحتواء آثارها السلبية على أبناء وبنات الوطن .

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