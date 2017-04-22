 اسلام عشرة اشخاص من الجالية الفلبينية بتعاوني الريث | فيفاء أون لاين
السبت, 25 رجب 1438 هجريا, الموافق 22 أبريل 2017 ميلاديا

اسلام عشرة اشخاص من الجالية الفلبينية بتعاوني الريث

اسلام عشرة اشخاص من الجالية الفلبينية بتعاوني الريث
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

اسلم اليوم 10 اشخاص من الجالية الفلبينية بالمكتب التعاوني للدعوة والارشاد بالريث
وكان هذا نتاج عمل شعبية الجاليات التي يشرف عليها الشيخ ماجد مفرح الريثي وما قام به المكتب من دعوتهم الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وشرح هذا الدين الحنيف لهم الامر الذي انشرحت به صدورهم فدخلوا في دين الله حضر تلقينهم الشهادة فضيلة الشيخ علي بن يحيي الريثي وفضيلة الداعية بالمكتب الشيخ عبدالله اللغبي
نسال الله لهم الثبات
الجدير بالذكر ان المكتب جهود بارزه في دعوة غير المسلمين للاسلام وشرح تعاليمه لهم

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