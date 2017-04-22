اسلام عشرة اشخاص من الجالية الفلبينية بتعاوني الريث

اسلم اليوم 10 اشخاص من الجالية الفلبينية بالمكتب التعاوني للدعوة والارشاد بالريث

وكان هذا نتاج عمل شعبية الجاليات التي يشرف عليها الشيخ ماجد مفرح الريثي وما قام به المكتب من دعوتهم الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وشرح هذا الدين الحنيف لهم الامر الذي انشرحت به صدورهم فدخلوا في دين الله حضر تلقينهم الشهادة فضيلة الشيخ علي بن يحيي الريثي وفضيلة الداعية بالمكتب الشيخ عبدالله اللغبي

نسال الله لهم الثبات

الجدير بالذكر ان المكتب جهود بارزه في دعوة غير المسلمين للاسلام وشرح تعاليمه لهم

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