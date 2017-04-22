ملتقى آل ظلمة بالرياض والخرج يقيم لقاءه الدوري الثاني

أقام أعضاء ملتقى آل ظلمة بالرياض والخرج لقاءهم الدوري الثاني لعام1438 مساء يوم الجمعة 24 / 7 / 1438 في استراحة همس بحي العفجة في محافظة الخرج.

وقد أقيم خلال اللقاء حفل خطابي بدء بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ مسفر هادي الظلمي.

ثم كلمة للأستاذ حسن سالم جابر الظلمي تحدث فيها عن المحبة في الله وعن أهداف الملتقيات.

وبعد ذلك تم تقديم درع تكريمي إلى سعادة الدكتور عبدالمجيد سالم جابر الظلمي مقدم من أعضاء الملتقى بمناسبة إنهاءه عدة دورات تدريبية في مجال تخصصه من الولايات المتحدة الأمريكية وتعيينه في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض كما تلقى المحتفى به درعا آخر مقدما من الأستاذ جابر ترابي الظلمي.

كما تم تقديم درع تكريمي إلى نائب رئيس الملتقى الأستاذ محمد سالم قاسم الظلمي مقدم من أعضاء الملتقى نظير جهوده في الملتقى.

ثم ألقى الشيخ حسن جبر الظلمي كلمة توجيهية ركز فيها على التحذير من الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي.

ثم ألقى ضيف اللقاء الشيخ حسن أسعد حسن الظلمي كلمة شكر فيها أعضاء الملتقى على دعوته وأبدى إعجابه بالملتقى.

كما اشتمل اللقاء على عدة أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية وفلكلورية.