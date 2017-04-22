بلدية صبيا تنفذ حملة نظافة لقرى المخلاف للأسبوع الثاني

بمتابعة المجلس البلدي بمحافظة صبيا نفذت بلدية صبيا حملة نظافة لقرى المخلاف في المحافظة تعد هذه الحملة السادسة من كل سبت و التي تنفذها بلدية المحافظة بعد تنفيد حملة النظافة لقطاعات ومحاور المحافظة و هذا السبت انطلقت من قرية نخلان بالمخلاف استفاد من حملة النظافة ليوم السبت الموافق ٢٥ / ٧ / ١٤٣٨ عدد من قرى المحافظة في ثلاثة نطاقات

النطاق الاول قرية ابو السلع والشاخر وام الشباقا واللخبصية

والنطاق الثاني قرية ابو القعايد والعطن وحلة الساده ابوحيه وام سعد

والنطاق الثالث الملحاء والفرشه والسواحنه الخواريه وحلة ال حيدر

وتمت الحملة لتلك الأحياء في الفترة الصباحية وتم استكمال الاعمال للفترة المسائية

وذلك بمتابعة المجلس البلدي بمحافظة صبيا بمتابعة رئيس المجلس الاستاذ احمد قاضي و بقيادة ميدانية لعضو المجلس البلدي الاستاذ عيسى دريب و عضو المجلس البلدي الاستاذ محمد عواجي والتنسيق مع الاهالي ومشايخ قرى المخلاف والفرق التطوعية والاجتماعية لتسهيل حركة الفريق العامل في الميدان والتعاون مع العاملين في اعمال الحملة وإنجازها وفق ما خطط لها بازالة الانقاض والمخلفات في قرى وشوارع المخلاف والظهور بالمظهر المطلوب وستستمر الحمله في الاسابيع القادمة لتشمل كل المراكز والقرى التابعة بالمحافظة حسب الجدول المعد لقطاعات المحافظه ومحاورها لها في كل سبت تنفذ حملة على مستوى المحافظة ونرحب باي ملاحظات واقتراحات من المواطنين ونشكرهم على جهودهم مع حملات النظافة في محافظة صبيا.