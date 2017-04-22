ملخص الأوامر الملكية التي صدرت مساء السبت 25 رجب 1438 هـ :

– اعادة جميع المكافئات والبدلات الى جميع موظفي الدولة الى ما كانت علية .

– صرف راتب شهرين لرجال الأمن من الجيش والحرس الوطن والاستخبارات العامة المشاركين في عاصفة الحزم .

– تقديم الاختبارات الى قبل رمضان في لكافة مراحل التعليم .

– يعين الامير سعد بن سعود اميرا لمنطقة حايل .

– يعين الامير سعود بن عبدالمحسن مستشار خاص بمرتبة وزير .

– يعين الامير حسام بن سعود أميرا لمنطقة الباحة .

– يعين الامير فيصل بن خالد اميرا لمنطقة الحدود الشمالية .

– يعين الامير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا لشئون الطاقة .

– يعين الامير خالد بن سلمان سفيرا لدى الولايات المتحدة.

– يعين الفريق فهد بن تركي قائدا للقوات البرية.

– يعين الامير محمد بن عياف ال مقرن أمينا لمجلس الوزراء .

– اعفاء رئيس هيئة الرياضية من منصبة.

– تعين الامير منصور بن مقرن نائبا لأمير منطقة عسير .

– تعين الامير سعود بن خالد نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة.

– تعين الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائبا لأمير منطقة جاران .

– تعين الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة الرياض.

– يعين الامير احمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية.

– يعين الامير فهد بن تركي نائبا لأمير منطقة القصيم .

– يعين الامير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة .

– يعين الامير تركي بن هدلول نائب لأمير منطقة نجران.

– يعين الامير احمد بن عبدالرحمن محافظا للدرعية.

– يعين الامير فيصل بن فرحان مستشارا بوزارة الخارجية.

– يعين المهندس عبدالله السواحة وزيرا للاتصالات.

– اعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه لارتكابه تجاوزات وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع الوزير العرج.

– يعين محمد عبدالملك ال الشيخ رئيس لمجلس هيئة الرياضية.

– يعين الدكتور عوّاد العواد وزيرا للثقافة والاعلام.

– يعين الدكتور ناصر الداود مستشارا بالديوان الملكي.

– يعين المهندس ابراهيم العمر محافظا للاستثمار بمرتبة وزير.

– اعفاء مدير جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز من منصبة.

– يعين الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائبا لوزير التعليم.

– يعين ماجد البواردي نائبا لوزير التجارة.

– يعين المهندس طارق الفارس نائبا لوزير الشئون البلدية والقروية بمرتبة وزير.

– يعين المهندس هلال العنزي نائبا لوزير البيئة.

– يعين المهندس سعد الخلق نائبا لوزير النقل .

– تنهى خدمة الفريق علي الفريق يوسف الإدريسي من الخدمة العسكرية.

– تعين احمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.

– يعين عبدالرحمن الشلهوب مستشارا لولي ولي العهد .

– يعين محمد الغفيلي مستشارا للامن الوطني.

– انشاء مركزا للامن الوطني مرتبط بالديوان الملكي.

– يعين الدكتور محمد العوهلي مديرا لجامعة الملك فيصل.

– يعين علي الحازمي محافظا لمؤسسة المياه المحلاة.

– يعين الدكتور خليل الثقفي رئيسا لمصلحة الأرصاد .

– يعين احمد الحقباني مديرا للجمارك بمرتبة وزير.

– يعين الدكتور غانم المحمدي مساعدا لوزير الشئون البلدية والقروية للتخطيط.