ملخص الأوامر الملكية التي صدرت مساء السبت 25 رجب 1438 هـ :
– اعادة جميع المكافئات والبدلات الى جميع موظفي الدولة الى ما كانت علية .
– صرف راتب شهرين لرجال الأمن من الجيش والحرس الوطن والاستخبارات العامة المشاركين في عاصفة الحزم .
– تقديم الاختبارات الى قبل رمضان في لكافة مراحل التعليم .
– يعين الامير سعد بن سعود اميرا لمنطقة حايل .
– يعين الامير سعود بن عبدالمحسن مستشار خاص بمرتبة وزير .
– يعين الامير حسام بن سعود أميرا لمنطقة الباحة .
– يعين الامير فيصل بن خالد اميرا لمنطقة الحدود الشمالية .
– يعين الامير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا لشئون الطاقة .
– يعين الامير خالد بن سلمان سفيرا لدى الولايات المتحدة.
– يعين الفريق فهد بن تركي قائدا للقوات البرية.
– يعين الامير محمد بن عياف ال مقرن أمينا لمجلس الوزراء .
– اعفاء رئيس هيئة الرياضية من منصبة.
– تعين الامير منصور بن مقرن نائبا لأمير منطقة عسير .
– تعين الامير سعود بن خالد نائبا لأمير منطقة المدينة المنورة.
– تعين الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائبا لأمير منطقة جاران .
– تعين الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة الرياض.
– يعين الامير احمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية.
– يعين الامير فهد بن تركي نائبا لأمير منطقة القصيم .
– يعين الامير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة .
– يعين الامير تركي بن هدلول نائب لأمير منطقة نجران.
– يعين الامير احمد بن عبدالرحمن محافظا للدرعية.
– يعين الامير فيصل بن فرحان مستشارا بوزارة الخارجية.
– يعين المهندس عبدالله السواحة وزيرا للاتصالات.
– اعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج من منصبه لارتكابه تجاوزات وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع الوزير العرج.
– يعين محمد عبدالملك ال الشيخ رئيس لمجلس هيئة الرياضية.
– يعين الدكتور عوّاد العواد وزيرا للثقافة والاعلام.
– يعين الدكتور ناصر الداود مستشارا بالديوان الملكي.
– يعين المهندس ابراهيم العمر محافظا للاستثمار بمرتبة وزير.
– اعفاء مدير جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز من منصبة.
– يعين الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائبا لوزير التعليم.
– يعين ماجد البواردي نائبا لوزير التجارة.
– يعين المهندس طارق الفارس نائبا لوزير الشئون البلدية والقروية بمرتبة وزير.
– يعين المهندس هلال العنزي نائبا لوزير البيئة.
– يعين المهندس سعد الخلق نائبا لوزير النقل .
– تنهى خدمة الفريق علي الفريق يوسف الإدريسي من الخدمة العسكرية.
– تعين احمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة.
– يعين عبدالرحمن الشلهوب مستشارا لولي ولي العهد .
– يعين محمد الغفيلي مستشارا للامن الوطني.
– انشاء مركزا للامن الوطني مرتبط بالديوان الملكي.
– يعين الدكتور محمد العوهلي مديرا لجامعة الملك فيصل.
– يعين علي الحازمي محافظا لمؤسسة المياه المحلاة.
– يعين الدكتور خليل الثقفي رئيسا لمصلحة الأرصاد .
– يعين احمد الحقباني مديرا للجمارك بمرتبة وزير.
– يعين الدكتور غانم المحمدي مساعدا لوزير الشئون البلدية والقروية للتخطيط.
التعليقات (٠) اضف تعليق