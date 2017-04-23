محافظ صبيا يستقبل مدير عام كهرباء جازان

استقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ/علي بن موسى زعله صباح اليوم الأحد مدير عام كهرباء منطقة جازان المهندس/يحي بن جابر الغزواني ويرافقه مدير مكتب كهرباءالمحافظة الأستاذ /محمد بن عبدالله النهاري بحضور رئيس البلديه الأستاذ/سفر بن سعد الشهراني وجرى خلال اللقاء بحث ملابسات وأسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن بعض أحياء مدينة صبيا وقرى المحافظة في اليومين الماضيين.

كما استعرض المحافظ مع مسؤولي الشركة الترتيبات المتخذة والخطط الفنية المعدة لضمان استمرار وانتظام الخدمة للتخفيف من معاناة الأهالي لا سيما في فصل الصيف المقبل.

وقد جدد المهندس الغزواني اعتذار الشركة عن الانقطاعات المفاجئة والخارجة عن الإرادة مشيرا لجهود الفرق الميدانية في إصلاح الأعطال وإعادة التيار في أوقات قياسية مقارنة بحجم المشكلة الناجمة عن زيادة الأحمال وتوقف بعض وحدات التشغيل وتغيير وإصلاح العديد من الخطوط الناقلة مؤكداً حرص الشركة على إجراء الصيانة الدورية وتعزيز القدرات الإنتاجية للمولدات الرئيسية ومحطات التوزيع الفرعية لمواجهة أي طارئ.